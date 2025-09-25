Senior Integrationsutvecklare
Vi söker en Senior Integrationsutvecklare till myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget avser en tjänst med arbetstid motsvarande 80-100 % av heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som integrationsutvecklare arbetar du med att utveckla och vidareutveckla systemintegrationer men även arbete i förvaltningen där felsökning, rättning och testning kan ingå. Du kommer att vara en viktig del i vårt team som arbetar agilt. I teamet finns analytiker, utvecklare och testare samt applikationsspecialister för våra integrationsplattformar. Även arbete i projekt där befintliga integrationer flyttas från legacy system till ny lösning ingår i uppdraget. Uppdraget kan även innebära arbete i våra IT-förvaltningar och andra projekt.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes plattform
Dokumentera design och systemlösningar
Arbeta med XML och konvertering mellan olika XML format
Deltagande i förvaltningsarbete där t.ex. felsökning, rättning och testning av nya och befintliga integrationer, samt delta i teamets utveckling
Arbete med migrering av integrationer till den nya integrationsplattformen
Deltagande i projekt
Bidra till införande av API Management system
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från systemutveckling Minst 2 års arbetslivserfarenhet av applikationsutveckling som bygger på mikroservicearkitektur och container-teknik. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av utveckling med Java. Minst 2 års erfarenhet från att ha arbetat med system- och integrationsutveckling där alla nedanstående teknologier har ingått: * XML/XSLT * JMS * Web service (SOAP/REST) Minst 2 års arbetslivserfarenhet från systemutveckling mot Apache Camel
Meriterande
Minst två års arbetslivserfarenhet från att ha arbetat med systemintegration inom energibranschen Minst två års erfarenhet från att ha arbetat med utveckling av integrationer i Oracle SOA Suite och Oracle WebLogic Minst 2 års erfarenhet av arbete med mikroservices baserat på Spring/Spring boot Minst 2 års arbete med API'er i en API Gateway Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
