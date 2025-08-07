Senior Informatiker
Uppdrag: Senior Informatiker med inriktning mot digitalt arkiv och hälsoinformatik
Vi söker en kvalificerad och erfaren informatikprofil som kan bidra med spetskompetens i införandet av ett nytt digitalt arkivsystem. Fokus ligger på informationsmodellering och datamappning inom vårdrelaterad verksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetsrepresentanter, tekniska specialister och andra informatiker för att säkerställa att strukturerad information hanteras korrekt och i enlighet med gällande standarder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja implementeringen av ett nytt arkivsystem med särskild inriktning mot strukturerad hälsodata
Mappa källdata till etablerade informationsmodeller och standardiserade format
Arbeta med kodverk, urval och klassifikationer för att säkerställa kvalitet och interoperabilitet
Dokumentera informationsstrukturer, kodningsregler och tekniska krav
Samarbeta med systemutvecklare och databasansvariga för att säkerställa korrekt överföring av data
Obligatoriska kompetenser:
Gedigen erfarenhet av datamappning i komplexa miljöer
Goda kunskaper i informationsmodeller och strukturer, särskilt relaterat till hälso- och sjukvård
Erfarenhet av FHIR och FHIR Shorthand för strukturerad informationshantering
Förmåga att arbeta med SQL för analys och validering av data
Meriterande erfarenheter:
Praktisk förståelse för digital arkivering och tillämpliga standarder
Kunskap om kodverk och klassifikationer som ICD, KVÅ och andra terminologisystem
Tidigare arbete med journalsystem och insikt i kliniska informationsflöden
Erfarenhet av XML och datautbytesformat som Liquid eller motsvarande

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett analytiskt öga, ett systematiskt arbetssätt och förmåga att samarbeta med olika funktioner. Du trivs i en roll där både detaljförståelse och helhetsperspektiv krävs, och där struktur, noggrannhet och förståelse för vårdens regelverk är centrala för framgång.
Uppdraget är en nyckelroll i ett större digitaliseringsinitiativ där rätt informationsstruktur är avgörande för framtida datakvalitet, sökbarhet och användbarhet.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
