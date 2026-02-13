Senior ILS Manager
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren ILS Manager till en verksamhet med höga krav på kvalitet, spårbarhet och driftsäkerhet. I rollen ansvarar du för att planera, driva och följa upp aktiviteter kopplade till ILS-funktioner, i nära samarbete med projektledning, tekniska specialister och leverantörer. Målet är att säkerställa att produkter och stödlösningar uppfyller krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och underhållbarhet i en säkerhetskänslig miljö.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla ILS-processer för nya och befintliga produkter
Planera, driva och följa upp ILS-relaterade aktiviteter genom hela produktlivscykeln
Säkerställa att produktsupport och logistiklösningar möter ställda krav
Samverka med flera teknikområden och funktionsledare inom produktsupport
Bidra till förbättring och standardisering av ILS-metodik
KravIngenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund
Minst 8 års relevant erfarenhet inom ILS
God förmåga att leda, samordna och kommunicera mellan olika teknikområden
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av logistikstöd inom komplexa tekniska system
Erfarenhet från försvarsrelaterade projekt
