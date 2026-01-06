Senior Fullstackutvecklare
Northab AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northab AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker en senior fullstackutvecklare till ett projekt inom framtidens energilösningar där AI är en central del av produkten. Rollen innebär ett stort tekniskt och strategiskt ansvar, med möjlighet att påverka både arkitektur, teknikval och slutprodukt.
Uppdraget sker i en miljö med högt tempo och korta beslutsvägar, där din kompetens får direkt påverkan på produktutvecklingen. Du kommer arbeta med lösningar som optimerar energihantering, övervakar smarta elnät och bidrar till hållbar teknik som påverkar samhällsviktiga funktioner.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Som senior fullstackutvecklare i teamet arbetar du med:
Utveckling och vidareutveckling av AI-baserade system för energihantering och smarta nät
Hela utvecklingsprocessen, från koncept och design till implementation, test och leverans
Samarbete med kunder, interna team och andra intressenter för att skapa effektiva och hållbara lösningar
Teknisk problemlösning och expertstöd i komplexa och dynamiska miljöer
Driva tekniska förbättringar, optimera arbetsflöden och bidra till långsiktig systemarkitektur
Rollen innebär ansvar för kvalitet, säkerhet och prestanda i lösningarna, med möjlighet att forma tekniska strategier och påverka produktens riktning.
Kvalifikationer (krav)
Eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med AI-komponenter
Mycket goda kunskaper i Python
Goda kunskaper i JavaScript och TypeScript
Praktisk erfarenhet av Docker och Kubernetes
Kunskap i Rust är meriterande
Erfarenhet av AI- och/eller maskininlärningsprojekt
Meriterande
Erfarenhet av utveckling inom energiteknik, IoT eller industriella digitala lösningar
Erfarenhet av fullstackprojekt som omfattar både frontend och backend
Erfarenhet av att arbeta nära kunder med direkt påverkan på produkt och leverans
Kunskap om moderna utvecklingsmetoder såsom DevOps och CI/CDDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och initiativtagande
Analytisk och problemlösningsorienterad
Stark kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga
Nyfiken på ny teknik och vill kontinuerligt utvecklas
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Övriga krav
Ingen säkerhetsprövning krävs för denna tjänst.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan.Övrig information
Rekryteringen sker på uppdrag av kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northab AB
(org.nr 556911-3458) Arbetsplats
Northab Jobbnummer
9670094