Senior Fullstackutvecklare

Northab AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-06


Om jobbet

Vi söker en senior fullstackutvecklare till ett projekt inom framtidens energilösningar där AI är en central del av produkten. Rollen innebär ett stort tekniskt och strategiskt ansvar, med möjlighet att påverka både arkitektur, teknikval och slutprodukt.

Uppdraget sker i en miljö med högt tempo och korta beslutsvägar, där din kompetens får direkt påverkan på produktutvecklingen. Du kommer arbeta med lösningar som optimerar energihantering, övervakar smarta elnät och bidrar till hållbar teknik som påverkar samhällsviktiga funktioner.

2026-01-06

Dina arbetsuppgifter
Som senior fullstackutvecklare i teamet arbetar du med:

Utveckling och vidareutveckling av AI-baserade system för energihantering och smarta nät

Hela utvecklingsprocessen, från koncept och design till implementation, test och leverans

Samarbete med kunder, interna team och andra intressenter för att skapa effektiva och hållbara lösningar

Teknisk problemlösning och expertstöd i komplexa och dynamiska miljöer

Driva tekniska förbättringar, optimera arbetsflöden och bidra till långsiktig systemarkitektur

Rollen innebär ansvar för kvalitet, säkerhet och prestanda i lösningarna, med möjlighet att forma tekniska strategier och påverka produktens riktning.

Kvalifikationer (krav)

Eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande

Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med AI-komponenter

Mycket goda kunskaper i Python

Goda kunskaper i JavaScript och TypeScript

Praktisk erfarenhet av Docker och Kubernetes

Kunskap i Rust är meriterande

Erfarenhet av AI- och/eller maskininlärningsprojekt

Meriterande

Erfarenhet av utveckling inom energiteknik, IoT eller industriella digitala lösningar

Erfarenhet av fullstackprojekt som omfattar både frontend och backend

Erfarenhet av att arbeta nära kunder med direkt påverkan på produkt och leverans

Kunskap om moderna utvecklingsmetoder såsom DevOps och CI/CD

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och initiativtagande

Analytisk och problemlösningsorienterad

Stark kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga

Nyfiken på ny teknik och vill kontinuerligt utvecklas

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Övriga krav

Ingen säkerhetsprövning krävs för denna tjänst.

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan.

Övrig information
Rekryteringen sker på uppdrag av kund.

Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northab AB (org.nr 556911-3458)

Arbetsplats
Northab

Jobbnummer
9670094

