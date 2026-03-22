Senior Embedded Engineer
Därför är detta jobb för dig
Knightec Group är med och utvecklar nästa generation av inbyggda och uppkopplade system. Tillsammans med våra kunder tar vi fram framtidssäkra mjukvaru- och hårdvarulösningar, från realtidssystem till molnintegrerade produkter.
Vi söker dig som är en erfaren embeddedutvecklare som är intresserad av att jobba i projekt med allt från klassisk embeddedutveckling till framtidens lösningar inom device to cloud - ett område som vi växer inom. Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av affärsområdet Software & Cloud, där vi i Göteborg är omkring 170 kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar i en bredd av uppdrag, allt från hårdvarunära utveckling i realtidssystem till arkitektur och systemintegration med molnet.
Du kommer få arbeta i projekt som passar din erfarenhet och intressen, i våra inhouse-team eller ute hos kund. Samtidigt får du möjlighet att vara med och bidra i utvecklingen av vår device to cloud-satsning. Exempel på arbetsuppgifter:
Design och implementation av embedded-mjukvara i C/C++
Systemintegration mellan inbyggda enheter och molnplattformar
Kravställning, arkitektur, test och kvalitetssäkring
Samarbete med tvärfunktionella team inom mjukvara, hårdvara och cloud
För dig som är nyfiken finns även goda möjligheter att prova på att arbeta i Norge.
Kvalifikationer
Vi söker dig med gedigen embedded-erfarenhet, som trivs med att arbeta både brett och tekniskt djupt. För att trivas i den här rollen så behöver du ha runt 10 års erfarenhet eller mer av embeddedutveckling, primärt i C/C++. Vi tror även att du har:
Civilingenjörsexamen inom Datateknik, Elektroteknik, Teknisk Fysik eller motsvarande
Professionella kunskaper i engelska i tal och skrift, svenska är starkt meriterande
Meriterande är om du även har erfarenhet av:
Embedded Linux och realtids-OS
Cloud-teknologier (AWS, Azure, Google Cloud) och edge-to-cloud-integration
Säkerhetskritiska standarder (t.ex. ISO 26262, ISO 21434)
CI/CD och moderna embedded-verktygskedjor
Cyber- och molnsäkerhet för uppkopplade system
Kravställning, systemdesign och test
Realtidssystem och hårdvarunära utveckling
Projekt inom fordon, medtech, försvar eller andra reglerade branscher
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tror att du är nyfiken, samarbetsinriktad och gillar att dela med dig av din kunskap.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling.
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
