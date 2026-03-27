Senior Elkonstruktör Till Assa Abloy
Northern Skill AB / Elektronikjobb / Skellefteå
2026-03-27
Som Senior Elkonstruktör på ASSA ABLOY Megadoor är du med och utvecklar styrsystem till några av världens största och mest avancerade portar. Lösningar som används i allt från skeppsvarv och flyghangarer till rymdindustri och militära applikationer, där varje detalj behöver hålla, både i teori och i verklighet.
Du är med från första idé, genom konstruktion och utveckling till färdig lösning i produktion. I rollen arbetar du nära hela verksamheten, där du både bidrar med din tekniska kompetens och driver utvecklingen framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med utveckling, elkonstruktion och dokumentation av nya och befintliga styrsystem
Ta fram elscheman, tekniska underlag, specifikationer och artikellistor
Vara delaktig i utvecklingsprojekt och bidra i tekniska vägval
Stötta produktion, installation, service och projektledare i tekniska frågor
Vara ett tekniskt bollplank till säljsupport
Arbeta med förbättringar och vidareutveckling av befintliga lösningar
Bidra till att utveckla arbetssätt, processer och dokumentation inom elkonstruktion
Arbeta utifrån krav kopplade till standarder, direktiv och teknisk dokumentation
Vem tror vi att du är?
Du gillar när teknik fungerar i praktiken och inte bara på ritbordet. Du är lösningsorienterad, trygg i dina tekniska beslut och trivs i samarbetet med andra, samtidigt som du tar ansvar och driver ditt arbete framåt.
Du har en bakgrund inom elkonstruktion, elektroteknik eller liknande och erfarenhet av att arbeta med styrsystem. Du är van att arbeta utifrån krav, standarder och direktiv och har erfarenhet av teknisk dokumentation. Erfarenhet av verktyg som AutoCAD Electrical och kunskap inom funktionell säkerhet är meriterande.
För dig som vill vara med och påverka både nuvarande och framtida produkter är det här en roll där du får utrymme att göra just det. Vi söker dig som är framåtlutad, har driv och rätt attityd och som vill vara med och ta ansvar för att driva utvecklingen framåt tillsammans med teamet.
Ansökan Vi som hjälper ASSA ABLOY i den här rekryteringen är Northern Skill. Vi brukar beskriva oss som ett personligt rekryteringsföretag med norrländska som koncernspråk.
Och du, har du inte världens snyggaste CV i bakfickan så gör det ingenting. Du kan lika gärna presentera dig med några rader i ansökan, spela in en kort video eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
https://jobb.northernskill.se
Nygatan 45
)
931 31 SKELLEFTEÅ
