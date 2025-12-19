Senior Elkonstruktör
2025-12-19
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Som elkonstruktör hos AFRY kommer du att arbeta med hela kedjan inom elkonstruktion för industriella projekt. Rollen innebär att du tar fram elunderlag, kretsscheman, kabel- och förbindningslistor samt materialspecifikationer i CAD-verktyg som Eplan eller Elprocad. Du blir en viktig del av projektteamet och ansvarar för elkonstruktionsdelen, vilket kräver nära samarbete med automationsingenjörer och projektledare. Arbetet sker främst på AFRYs kontor i Kalmar eller ute hos kund, med viss möjlighet till arbete hemifrån.
Vi förväntar oss att du kan driva konstruktionsarbetet från förstudie till färdig lösning och bidra med din kompetens för att säkerställa att projektet levererar enligt krav och tidsplan. Du får stöd av din chef och kollegor samt tillgång till AFRYs breda nätverk av specialister. På sikt finns goda utvecklingsmöjligheter - exempelvis att fördjupa dig inom avancerad elkonstruktion, ta rollen som systemingenjör eller projektledare, och utvecklas som konsult med helhetsperspektiv i kunduppdrag.
Vissa uppdrag kan kräva säkerhetsgranskning, vilket innebär att rollen kan komma att innefatta säkerhetsklassade projekt framöver. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som elkonstruktör behöver du ha ett problemlösande förhållningssätt där du snabbt kan identifiera orsaker till problem i komplexa elkonstruktioner, analysera olika lösningsalternativ och välja den mest effektiva vägen framåt. Du är affärsmässig och strukturerad, vilket innebär att du planerar och organiserar ditt arbete med ordning på ritningar och dokumentation, och ser till att projektet följer avtalade krav, tidplan och budget. Rollen kräver också att du är ambitiös - du tar ansvar för att driva uppgifter framåt, söker aktivt förbättringar och håller dig uppdaterad om ny teknik. Slutligen är det viktigt att du är en lagspelare som samarbetar nära med kollegor och kund, delar kunskap och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Erfarenhet av elkonstruktion inom industri (tillverkning/process/livsmedel) samt driftsättningar.
Minst YH-utbildning inom automation/elkonstruktion eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet av arbete i Eplan eller Elprocad
Erfarenhet av maskinsäkerhet
Svenska och engelska på professionell nivå i tal och skrift
Kunskap om standarder för Säker Maskin
Erfarenhet av fler elkonstruktionsverktyg
Kunskap/erfarenhet av programmering styrsystem (tex Siemens TIA Portal, ABB Control Builder / 800xA)
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta:
Toni Bergström, Service area manager toni.bergstrom@afry.com
• 46 10 505 74 04
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
