Senior Elkonstruktör
Primecomp AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-09-26
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primecomp AB i Ludvika
, Köping
, Arboga
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en Senior Elkonstruktör till vår kund Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika. Detta är en unik möjlighet för dig med stark akademisk bakgrund som vill arbeta i forsknings- och utvecklingsmiljö med fokus på framtidens HVDC-teknologi.
Som del av HVDC Valve Development teamet kommer du att arbeta i framkant med design av nästa generations omriktarventiler för högspänd likström (HVDC). Ditt arbete fokuserar på elektrisk design och integration av högspänningskondensatorer i ventilceller, för att säkerställa systemens tillförlitlighet, effektivitet och säkerhet i globala HVDC-lösningar.
Dina ansvarsområden
Leda elektrisk design av ventiler inklusive integration av cellkondensatorer för HVDC-omriktarventiler.
Utföra designberäkningar, kretsimuleringar och belastningsanalyser på elektriska komponenter.
Specificera, välja och kvalificera högspänningskondensatorer för kraftelektronikapplikationer.
Samarbeta med mekanik-, isolerings-, styr- och systemteam för att säkerställa sömlös integration.
Arbeta nära Hitachi Energy Research och leverantörer för att samordna FoU-initiativ kring kondensatorer.
Ta fram och granska tekniska krav, specifikationer, testplaner och valideringsrapporter.
Delta i högspänningsvalidering och tillförlitlighetstester i labbmiljö.
Dokumentera FoU-resultat och presentera för interna och externa intressenter.
Bidra i designgranskningar och säkerställa efterlevnad av interna standarder.
Stödja och delta i digitala utvecklingsinitiativ.
Din bakgrund
PhD inom elkraft/elektroteknik eller motsvarande masterexamen med några års industrivana.
Dokumenterad expertis inom kondensatorteknologier för HVDC-applikationer.
Kunskap om kraftelektroniska omriktarteknologier är ett krav.
Erfarenhet av dielektriska material och passiva komponenter i högspänningsmiljöer.
Erfarenhet av tillförlitlighetsteknik är meriterande.
Vana att leda FoU-projekt och driva innovation i tvärfunktionella team är en stark fördel.
Mycket goda kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga.
Flytande engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal.
Flexibla arbetstider.
Hälso- och friskvårdsbidrag.
Mentor under introduktionsfasen.
Tillgång till utbildningar och kompetensutveckling.
Ett mångkulturellt företag med 70+ nationaliteter i Sverige.
Föräldralön som kompletterar föräldrapenningen.
Minimikrav
Minst 6 års arbetslivserfarenhet inom relevant område och en kandidat- eller masterexamen, eller annan teknisk examen med mer än 15 års relevant arbetslivserfarenhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9527805