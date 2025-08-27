Senior Elektronikdesigner
PåPrevas tror vi påatt teknik gör världen bättre. Och för att lyckas göra den bättre, behöver vi personer som dig. Vi kommer att ge dig ansvar ochhar full tilltro till attdu som expert inom området har de bästa lösningarna. Vi har nämligen en stark tro påmänniskan ochärövertygade om att din utvecklingär vår utveckling. Vi vet ocksåattvår gemensamma kompetens blir starkare när vi hjälper varandra och bryr oss. Därför bygger vår kultur påjust det, att finnas där för varandra och ha kul längs vägen.
Hello Opportunity!
Vi söker erfarna elektronikdesigners till vårt team i Malmö. För oss är det viktigt att du självständigt kan utveckla elektronikkort från grunden, välja komponenter, rita scheman, lägga PCB-layout och samarbeta med kretskortstillverkare. Du behöver goda kunskaper inom både digital och analog elektronik samt förståelse för EMC. Du måste också kunna felsöka och åtgärda konstruktioner som får problem med EMC.
Du ska kunna verifiera din konstruktion och hantera mätinstrument som oscilloskop, multimeter och spänningsaggregat. Erfarenhet av PLM-system och teknisk dokumentation är meriterande. Du behöver inte vara programmerare men du behöver ha en förståelse för hur elektronik, mekanik och mjukvara samverkar.
Hello You! Vi söker dig med följande erfarenhet:
Erfarenhetsnivå: Senior.
Branscherfarenhet: Krav att du har erfarenhet inom elektronikdesign och produktutveckling.
Verktyg- och Kompetenskrav: Kunskaper i digital och analog elektronik, PCB-design, EMC, samt verifiering och felsökning av elektronikkonstruktioner. Du har dessutom erfarenhet av Altium designer.
Språkkrav: Flytande svenska i tal och skrift samt professionell engelska krävs. Utbildningskrav: Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande.
Varför ska du välja oss? För oss är gemenskap och delaktighet viktigt där alla bidrar med sin kunskap i en lärande miljö. Trivs du att arbeta i en familjär atmosfär där vägen från idé till handling är kort och möjligheten att göra skillnad stor så är Prevas något för dig. Vi erbjuder spännande uppdrag, trevliga kollegor, en inspirerande arbetsmiljö och individuella utvecklingsplaner. Vi strävar alltid efter att finna rätt upplägg som passar just dig för att få ihop livspusslet.
Vi är 1100 medarbetare på Prevas i Sverige, Norge och Danmark, som drivs av inställningen att påhittighet räddar världen. På regionens mysiga kontor i centrala Malmö och Lund är vi nu 75 personer med kompetenser inom mjukvara, hårdvara, mekanik, elektronikdesign, UX-design, avancerad testning- och verifering och projektledning.
Hello Next Step! Du är varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Honnér på rebecca.honner@prevas.se
eller mobil: +46 703 09 88 24 (messa först). Rekryterande chef är Nina Carlgren Lyckmar (nina.carlgren.lyckmar@prevas.se
).
Prevas värdegrund Gemensamma kärnvärden är nyckeln till vår framgång. De banar vägen för bättre kommunikation och samarbete, minskar behovet av detaljerade regler och förordningar och gör vår organisation mer agil och dynamisk. Att dela värderingar ger större frihet att agera utan detaljerade regler. Att dela gemensamma värderingar betyder inte att vi alla är lika. Vi älskar skillnader och främjar mångfald. Vi tror att unika individer är viktiga för att skapa starka och framgångsrika team.
Våra värderingar styr vårt dagliga beteende gentemot både kunder och medarbetare. När vi respekterar våra värderingar och uppträder i enlighet med dem, ger vi uttryck för vår företagskultur. På Prevas sammanfattar vi våra värden i akronymen BOAT - Business driven, Open-minded, Active och Team player. Ersättning
