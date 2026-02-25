Senior Ekonom till AboutValue
2026-02-25
Vill du kombinera kvalificerad redovisning, affärsnära ekonomistyrning och arbete med moderna system? Vindex söker för AboutValues räkning en Senior Ekonom. Hos AboutValue ges du möjlighet att utveckla ekonomi och styrning på strategisk nivå. Du välkomnas till en arbetsplats med tydlig framtidsvision och stort engagemang där du ges stor möjlighet att påverka bolaget och dess kunders fortsatta utvecklingsresa till nya arbetssätt med digitalisering och automatisering. Du får en central roll i att utveckla och omsätta både AboutValue och dess kunders strategier i praktisk styrning, arbetssätt och systemstöd.
Om AboutValue
AboutValue är en framåtblickande ekonomibyrå som erbjuder finansiell rådgivning och ekonomiska tjänster i nära samarbete med sina kunder, som i dagsläget främst består av fastighetsbolag, infrastrukturbolag, investmentbolag samt entreprenörledda fåmansföretag. AboutValue lyfter ekonomifunktionen till en strategisk och proaktiv roll med en strävan att hitta smarta lösningar och skapa effektiva flöden. Det är en dynamisk och växande organisation som värdesätter nytänkande och engagemang - något som uppmärksammats genom en nominering till DI Gasellen 2025. AboutValue har korta beslutsvägar och en arbetsmiljö som präglas av positiv energi och nya idéer.
Teamet är drivna, kunniga, kreativa och personliga och AboutValue värdesätter därför en inspirerande kontorsmiljö, kompetensutveckling och modern teknik. I rollen som Senior Ekonom på AboutValue har du ett självständigt ansvar för egna kunder där du bistår dem med ekonomitjänster och konsultation inom olika ekonomi- och verksamhetsrelaterade frågor.
Om rollen
Rollen kombinerar verksamhetsstyrning, operativt arbete och digital transformation och passar dig som trivs i en miljö med tydligt ansvar, snabb förändringstakt och fokus på ständig förbättring.
I rollen projektleder du team och är ytterst ansvarig för några av kundernas ekonomiska verksamhet, ekonomi- och styrmodeller. Du leder arbetet med rapportering, budgetuppföljning, bokslut och årsredovisning.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att innefatta:
Ett självständigt kundansvar med fokus på att säkerställa hög kvalitet och leverans.
Stötta kunder i frågor som rör ekonomistyrning.
Projektleda förändrings- och implementeringsarbete hos både AboutValue och dess kunder.
Utveckla och effektivisera processer, bl.a. rapporteringsprocesser.
Vara delaktig i att driva arbetet med att digitalisera processerna i Business Central och Fortnox.
Säkerställa leveranser med hög kvalitet och proaktiv rådgivning - gärna med nya, smarta lösningar där det passar.
Stötta organisationen vid komplexa redovisningsfrågor.
Onboarding av nya kunder.
Stötta och coacha juniora kollegor. Dina personliga egenskaper
AboutValue söker en driven person som kombinerar engagemang och nyfikenhet med affärsmässighet och god samarbetsförmåga. För att trivas på bolaget och i rollen så behöver du vara strukturerad, analytisk och leveranssäker, samtidigt som du kommunicerar tydligt och skapar förtroende i kontakten med både kunder och kollegor. Rollen passar dig som gillar en varierad vardag, tar initiativ och aktivt bidrar till att förbättra arbetssätt och lösningar. Du inspirerar andra, visar riktning och är öppen för nya idéer - egenskaper som är avgörande för att lyckas och utvecklas hos AboutValue.
Erfarenhet och kunskap
Relevant akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av arbete inom redovisning, controlling eller ekonomistyrning, gärna från byrå- eller konsultverksamhet.
Mycket goda kunskaper inom redovisning (K3-regelverket).
Meriterande med erfarenhet av IFRS.
Goda Excelkunskaper.
Systemintresse, meriterande med erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business Central eller liknande komplext system.
Mycket meriterande med erfarenhet av att driva förändring, digitalisering eller implementering av affärssystem.
Meriterande med erfarenhet av att leda och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå.
Placering: Stockholm, med möjlighet till hybridarbete 1 dag i veckan.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning.
Denna rekrytering sker i samarbete med Vindex. Ansök via annonsen alternativt skicka ditt CV till ansvarig rekryterare Kajsa Dahlberg (kajsa.dahlberg@vindex.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
