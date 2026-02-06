Senior DevOps Engineer - Stockholm heltid
2026-02-06
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
På uppdrag av en kund söker vi nu en senior DevOps Engineer. Vår kund är ett pålitligt konsultbolag med kollektivavtal. Företaget består av ett trettiotal likasinnade personer som delar samma grundläggande positiva värderingar. Bolagets vision är att leverera de bästa talangerna och lösningarna av hög kvalitet. Bland företagets kunder finns bolag som Volvo, Ericsson, AstraZeneca, Husqvarna och CEVT.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån.
Som en senior DevOps Engineer kommer du att förbättra och automatisera kundens mjukvaruutvecklingspipeline. Du kommer att spela en central roll i design och implementering av kundens systeminfrastrukturer, säkerställa skalbarhet och prestanda, och kontinuerligt förbättra kundens utvecklings- och driftsprocesser.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av arbete som DevOps Engineer.
Meriterande:
Erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer
Erfarenhet av konfiguration av applikationer för deployment i Kubernetes
Erfarenhet av Linux som utvecklings- och driftsmiljö
Erfarenhet av PKI-hantering
Erfarenhet av Docker/Podman
Erfarenhet av versionshantering i git eller motsvarande
Flytande svenska i tal och skrift
Du får:
En trygg anställning med generösa förmåner.
Möjligheten att arbeta med intressanta uppdrag.
Att bli en del av en kultur präglad av kreativitet och innovation.
En plats i en organisation med platt hierarki och öppen kommunikation.
Du kommer att bli anställd hos vår kund på heltid. Anställningen inleds med en sex månaders provanställning, som därefter övergår i en tillsvidareanställning. Tillträde: omgående.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Ange "Senior DevOps Engineer - Stockholm heltid" i ämnesraden.

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
