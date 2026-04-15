Senior Data Scientist inom AI och LLM
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett tvärfunktionellt AI-initiativ i energibranschen där fokus ligger på att skapa smarta, kundnära tjänster. Här får du vara med och utveckla en kundchat i Microsoft Azure som ska kunna hantera både generella och kundspecifika frågor med stöd av data som kund-, anläggnings- och mätdata.
Du arbetar nära ett Analys/AI-team, andra IT-specialister och verksamhetsexperter för att omsätta data och AI till konkret nytta för både kundupplevelse och verksamhet. Uppdraget passar dig som vill kombinera LLM och maskininlärning med verkliga affärsproblem i en samhällsviktig och datarik miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar LLM-baserade lösningar och integrerar dem med befintliga AI-agenter.
Du tar fram, testar och utvärderar AI- och ML-modeller som används i kundchatten.
Du använder strukturerade och ostrukturerade data för att skapa träffsäkra och kundspecifika svar.
Du bidrar till lösningens arkitektur och väger in prestanda, kvalitet och kostnadsaspekter.
Du dokumenterar lösningar så att kunskap kan tas vidare av den interna organisationen.
Du samarbetar tätt med utvecklare, arkitekter och verksamheten i ett agilt arbetssätt.
KravDu har dokumenterat bred och djup erfarenhet av Data Science och maskininlärning.
Du har god erfarenhet av maskininlärningsresurser i Microsoft Azure för LLM-lösningar.
Du har mycket goda kunskaper i Python och relevanta ML/AI-ramverk.
Du har erfarenhet av att arbeta med både strukturerade och ostrukturerade data.
Du har förståelse för modellutvärdering, prestanda och kostnadsaspekter.
Du kan kommunicera tekniska lösningar på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
Du har dokumenterad erfarenhet från chatbaserade, kundnära AI- och algoritmprojekt.
Du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har tidigare arbetat inom energibranschen, med kundnära digitala tjänster eller i uppdrag inom offentlig sektor.
Du har erfarenhet av MLOps och produktionssättning av modeller.
Du har erfarenhet av att arbeta i leveransteam.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7570992-1947708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
553 15 JÖNKÖPING
