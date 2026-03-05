Senior Data Governance Expert
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en nyckelspelare i en banks strategiska satsning på en central, modern och hållbar dataplattaform där metadata är en avgörande komponent. Metadata-plattformen är navet för att öppna data, skapa spårbarhet och möjliggöra värdeskapande användning av data i organisationen.
Plattformen baseras på Ab Initio och stödjer bland annat datakatalogisering, metadatahantering, data governance, datakvalitetsregler, data lineage och dataprofilering. Teamet består främst av tekniska kompetenser inom databaser, plattform, säkerhet och utveckling, och du bidrar med specialistkunskap samt etablerade arbetssätt inom metadata och governance.
Arbetsuppgifter Bidra med expertis inom metadatahantering och metadataarkitektur.
Etablera och vidareutveckla arbetssätt för datakatalogisering, data lineage, dataprofilering och datakvalitet.
Implementera och vidareutveckla funktionalitet i metadata-plattformen baserad på Ab Initio.
Agera expert- och kunskapsstöd för storskaligt arbete med metadatahantering och data lineage.
Stödja organisationen i att etablera bästa praxis för metadatahantering och datakvalitet.
Krav Dokumenterad erfarenhet av metadata-plattformar och data governance i större organisationer.
Flerårig erfarenhet av hands-on arbete med metadatahantering, datakataloger, spårbarhet, informationssäkerhet och data governance.
Erfarenhet av verktyg som Ab Initio, Informatica eller Collibra.
Erfarenhet av data lineage, dataprofilering och datakvalitetsramverk.
Förmåga att kombinera teknisk förståelse med ett bredare dataplattaforms- och governanceperspektiv.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team och bidra till att utveckla arbetssätt och struktur.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande Erfarenhet från bank, finans eller annan starkt reglerad verksamhet.
Erfarenhet från liknande initiativ i större organisationer.
