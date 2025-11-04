Senior controller till Svappavaara
2025-11-04
I denna roll får du möjlighet att driva och utveckla det ekonomiska arbetet för område Svappavaara. Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra med din kompetens inom ekonomisk styrning och analys.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som ekonomiansvarig controller har du en central roll i att stötta verksamheten med ekonomisk styrning och analys. Du är en del av Svappavaaras ledningsgrupp och arbetar nära områdeschefen samt våra fyra avdelningar: Gruva, Förädling, KMA/HR och Teknik och Service. Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar, med fokus på att skapa tydliga beslutsunderlag och driva ekonomiska processer framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Ansvara för ekonomiska beslutsunderlag och finansiell kontroll
- Genomföra månadsrapportering och analys av verksamhetens resultat
- Upprätta och kvalitetssäkra investeringskalkyler
- Säkerställa att investeringsunderlag uppfyller krav inför beslut
- Driva budget-, prognos- och Life of Mine-processer
- Aktivt bidra till ekonomiskt förbättringsarbete
- Stötta områdeschef och avdelningarna i ekonomiska frågor
Det här har du med dig
- Akademisk examen inom ekonomi
- Erfarenhet av liknande roller (exempelvis controller, ekonomiansvarig, ekonomichef)
- Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
- B-körkort
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt, med förmåga att ta ansvar och driva arbetet framåt mot uppsatta mål. Du arbetar självständigt med hög grad av noggrannhet, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt med olika interna och externa intressenter. Du är utvecklingsorienterad, ifrågasätter befintliga arbetssätt på ett konstruktivt sätt och bidrar med nya perspektiv som stärker verksamhetens ekonomiska styrning och beslutsfattande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Svappavaara
Omfattning: Heltid med dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Anders Björnström på 070-571 19 65
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
