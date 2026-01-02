Senior Controller till global kund i Blekinge Län!
Vill du ta nästa steg i din controllerkarriär och arbeta nära verksamheten där analys verkligen gör skillnad? Vi söker nu en Senior Controller för ett spännande konsultuppdrag hos en global kund.
Om uppdraget
I rollen som Controller arbetar du nära en eller flera funktioner och är en självklar del av ledningsarbetet. Du fungerar som ett strategiskt bollplank i finansiella frågor och guidar verksamheten i beslut med ekonomisk påverkan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Analysera och följa upp resultat mot uppsatta mål
Stötta med finansiella kommentarer och analyser vid resultatgenomgångar
Föreslå åtgärder för att nå mål - både på kort och lång sikt
Arbeta med prognoser kopplade till volymförändringar, effektiviseringar och större affärsförändringar
Säkerställa efterlevnad av finansiella regler och riktlinjer
Följa upp och sammanställa funktionernas arbete med effektiviseringsinitiativ
Du samarbetar tätt med verksamheten, utmanar när det behövs och bidrar aktivt till att sätta mål, affärsplaner och framtida inriktning.
Vem är du?
Du är en trygg och kommunikativ Controller som bygger förtroende genom samarbete och professionalism. Du trivs i en roll där analys möter verksamhet och där du får kombinera struktur med flexibilitet.
Vi tror att du har:
Förmåga att skapa långsiktiga relationer och starka nätverk
Ett analytiskt mindset och ett proaktivt arbetssätt
Förmåga att arbeta strukturerat och ta egna initiativ
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt

Kvalifikationer
Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av SAP R3 är meriterande
Flytande språkkunskaper i engelska både i tal och skrift
Minst 7-10 års erfarenhet av motsvarande uppdrag som innehållt likvärdiga arbetsuppgifter
Praktiska detaljer:
Plats: Olofström Omfattning: 100 % (40 h/vecka, ej distans) Uppdragsperiod: 12 januari 2026 - 17 juli 2026 Uppdragets längd: 6 månader
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer - sista ansökningdagen är 7 jan 2026!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
