Senior Consultant
2025-10-02
Vi söker en erfaren konsult som kan driva våra initiativ inom digitala arbetsytor med fokus på Microsoft Exchange Online och Microsoft 365-ekosystemet. Rollen innebär nära samarbete med våra interna team för att säkerställa säkra, skalbara och effektiva kommunikations- och samarbetslösningar.
Dina ansvarsområden:
Designa, konfigurera och optimera Exchange Online-miljöer.
Stödja hybrida Exchange-konfigurationer och migreringar från lokala miljöer till molnet.
Felsöka och lösa komplexa problem relaterade till mailflöde, säkerhet och efterlevnad.
Samarbeta med intressenter för att implementera bästa praxis inom Microsoft 365.
Skapa dokumentation, genomföra kunskapsöverföring och mentorstöd till intern IT-personal.
Delta i tekniska workshops och planeringsmöten.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av Exchange Online och Microsoft 365-administration.
Djup förståelse för identitets- och åtkomsthantering i Microsofts molnmiljöer (Azure AD, Conditional Access m.m.).
Erfarenhet av PowerShell-skriptning för automation och konfiguration.
God kännedom om Microsoft Defender för Office 365, Compliance Center samt säkerhets- och efterlevnadspolicys.
Erfarenhet av hybrida Exchange-implementationer och strategier för mailmigrering.
Förmåga att arbeta självständigt och kommunicera effektivt med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Vi erbjuder:
En spännande roll där du får möjlighet att påverka och utveckla våra digitala arbetsytor, arbeta med moderna molnlösningar och bidra till effektivare samarbete inom hela organisationen.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim.
