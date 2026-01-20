Senior Cloud Architect
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En global organisation med verksamhet på över 60 marknader ska etablera en finansiellt compliant och skalbar cloud-hostinglösning för finansiella tjänster kopplade till fordonsverksamhet. Uppdraget innebär att skapa en robust grund för struktur, säkerhet, governance och regulatorisk efterlevnad i en miljö med höga krav på kontroll, spårbarhet och standardiserade arbetssätt.
Vi söker en erfaren Cloud Architect med tydlig enablement-profil som kan ta ett helhetsgrepp om plattformens arkitektur, compliance och operativa ramverk i både AWS och Azure.
ArbetsuppgifterDefiniera global kontostruktur/subskriptionsmodell och namngivningsstandarder.
Designa nätverk, landing zones och bas-infrastruktur för AWS och Azure.
Kartlägga relevanta regulatoriska ramverk (exempelvis DORA, BAIT, MaRisk) och genomföra gap-analys mot nuvarande molnsetup.
Ta fram förslag och high-level design för att åtgärda identifierade compliance-gap.
Utforma policy- och governance-ramverk, inklusive arkitekturprinciper och styrdokument.
Definiera processer för säker och compliant molndrift (incidenthantering, accesshantering, förändringsprocesser).
Specificera Cloud Enablement-funktionens principer, ansvar och roller samt stödja etablering av rådgivnings- och arbetssätt i organisationen.
Definiera kostnadsstruktur, budgetmodell och FinOps-inriktning samt ge vägledning för kostnadsrapportering och optimering.
Etablera referensarkitekturer och Infrastructure-as-Code samt säkerställa säkerhetskontroller (IAM, kryptering, loggning, monitorering).
Stödja utvecklingsteam med self-service, CI/CD och driftsarkitektur.
KravDjup erfarenhet av arkitektur i både AWS och Azure.
Erfarenhet av Infrastructure-as-Code, exempelvis Terraform och/eller CloudFormation.
Kompetens inom molnsäkerhet, inklusive IAM, kryptering och compliance-ramverk.
Erfarenhet av drift, monitorering och optimering av cloud-miljöer.
Förståelse för finansiell cloud-reglering, exempelvis DORA.
Erfarenhet av att skapa och implementera cloud governance på global nivå.
Förmåga att samverka med utveckling, säkerhet, operations och affärsorganisation.
God dokumentationsvana och pedagogisk förmåga.
Erfarenhet av change management och enablementarbete.
MeriterandeErfarenhet av regulatoriska ramverk som BAIT och MaRisk.
Erfarenhet av att ta fram processkartor och operativa modeller för molndrift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
