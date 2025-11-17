Senior Business Controller
2025-11-17
Din nya roll Vi söker en erfaren Senior Business Controller för ett kvalificerat konsultuppdrag hos ett större svenskt bolag inom samhällskritisk infrastruktur (uppdragsgivaren är anonymiserad). Du kommer att arbeta som en riktad förstärkning till befintlig Business Controller inom både linjeorganisationen och verksamhetsprojekt. Uppdraget innebär att avlasta befintlig BC i det dagliga operativa arbetet samtidigt som du bidrar till långsiktig utveckling av processer, metoder och styrningsstrukturer. Du får en central roll i ett större utvecklingsprojekt med fokus på portföljstyrning, KPI:er, rapportering och förbättrade beslutsvägar.
Du kommer bland annat att: - Samla in, analysera och presentera beslutsunderlag med hög kvalitet. - Delta i planering, uppföljning och prognosarbete inom både linje och projekt. - Utveckla och förbättra processer, arbetssätt och rapporteringsstrukturer. - Ta fram rapportering och nyckeltal för styrgrupper och ledning. - Driva förbättringsinitiativ för effektivare styrning av anläggningsportföljen. - Säkerställa att information paketeras tydligt och pedagogiskt för olika målgrupper. - Bidra till uppdatering av styrande dokument, rutiner och stödprocesser.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete som Business Controller, Financial Controller eller liknande analytisk roll i komplex organisation.
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller finans.
Minst 2 års erfarenhet av portfölj-, program- eller projektstyrning, inklusive uppföljning och rapportering av investerings- eller utvecklingsportföljer.
Goda kunskaper i Excel och PowerPoint, samt minst 2 års erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och rapporter för ledningsnivå.
Starkt meriterande:
Minst 12 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i komplexa eller större organisationer.
Minst 1 års erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan linje, projekt och portfölj, inklusive stöd till styr- och ledningsgrupper.Erfarenhet av UBW (Agresso), Antura Projects eller liknande ekonomisystem/portföljverktyg.
Minst 3 års erfarenhet från statlig myndighet eller reglerad verksamhet, där formella beslutsvägar och dokumentationskrav är centrala.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du analytisk, strukturerad och trygg i komplexa miljöer. Du är självgående, prestigelös och van att snabbt sätta dig in i nya uppdrag. Du kombinerar ett strategiskt helhetsperspektiv med förmågan att leverera i det operativa vardagsarbetet. Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Tjänsten utgår från Sundbyberg och erbjuder cirka 25 % arbete på distans. Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-01-06 Slut: 2027-02-28 Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Ex SÄK/Bakgrundskontroll/mm I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är en samhällsviktig aktör inom energi- och infrastruktursektorn med ett omfattande uppdrag att utveckla och förvalta kritiska anläggningar i Sverige. Organisationen präglas av hög komplexitet, stora investeringsprojekt och ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Här blir du en del av en kompetensdriven miljö där ditt arbete bidrar till stabilitet och utveckling i en verksamhet av stor betydelse för samhället. Ersättning
