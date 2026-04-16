Senior Azure Integrationsspecialist
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en nyckelroll där moderna integrationslösningar står i centrum. Här får du arbeta i en tekniskt driven miljö med fokus på att knyta samman system, tjänster och verksamhetsbehov genom Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er.
Rollen passar dig som vill kombinera hands-on utveckling med tekniskt ledarskap. Du blir en viktig röst i arbetet med kravställning, lösningsdesign och tekniska vägval, samtidigt som du bidrar till att lösningarna håller hög kvalitet inom skalbarhet, säkerhet och best practice.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka både arkitektur och arbetssätt i en modern integrationsmiljö.
ArbetsuppgifterDu designar och implementerar integrationslösningar baserade på Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er.
Du tar en ledande teknisk roll och stöttar utvecklingsteamet genom vägledning och mentorskap.
Du är med och driver kravställning, lösningsdesign och tekniska beslut i nära samarbete med verksamheten.
Du säkerställer att lösningarna är skalbara, säkra och följer best practice.
Du bidrar till att utveckla integrationsplattformen med fokus på hållbar arkitektur, prestanda och kvalitet.
KravDu har erfarenhet av Azure Integration Services, inklusive App Container, Service Bus och API Management.
Du har god kunskap om mikrotjänstarkitektur och containerteknologier som Docker och Kubernetes.
Du har erfarenhet av BizTalk, C#/.NET och API-utveckling.
Du har förståelse för säkerhet, prestanda och DevOps-principer.
Du är strukturerad, självgående och trygg i att ta helhetsansvar.
Du är kommunikativ och van att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av integrationer mot affärssystem som IFS, Lime eller Probill.
Bakgrund inom el- och energibranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
