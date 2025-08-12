Senior avtalsstrateg - IT
Vi söker en senior avtalsstrateg som ska leda och driva strategiskt inköps- och avtalsarbete inom IT-området för Sveriges 21 länsstyrelser. Du får en nyckelroll i att utveckla och genomföra långsiktiga inköpsstrategier, optimera licenshantering och säkerställa bästa möjliga villkor vid förhandlingar och upphandlingar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som senior avtalsstrateg kommer du bland annat att:
• Projektleda och driva insatser inom inköp och avtal för IT
• Utveckla och genomföra långsiktiga inköpsstrategier inom IT
• Upprätthålla och bygga relationer med leverantörer samt följa upp och analysera leverantörsprestanda
• Samarbeta nära med License Manager och chefscontroller för helhetsgrepp om länsstyrelsernas licenser
• Ansvara för och utveckla arbetet med avancerade förhandlingar, avtalsöversyner och licensavtal
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet och mycket god kompetens inom strategiskt inköp inom IT
Erfarenhet i att ta fram långsiktiga inköpsstrategier inom IT
Erfarenhet och mycket god kompetens inom avancerad förhandling inom IT-området
Minst 3 års erfarenhet och mycket god kompetens inom förhandling av avtal och licenser
Om verksamheten
