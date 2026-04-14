Senior Automation Engineer
Om rollen
Vi söker en Senior Automation Consultant till ett internationellt team som arbetar med ett dimensionerings- och driftkonfigurationsverktyg (DDCT). I detta uppdrag leder du automationsarbetet, levererar lösningar med mätbar ROI och fungerar som en kompetensbro - du överför kunskap och bygger upp intern förmåga så att teamen är självförsörjande vid uppdragets slut.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Designa och implementera automationslösningar med fokus på de mest prioriterade DDCT-arbetsflödena samt tidig och mätbar effekt.
Simulera och validera systembeteende under realistiska förhållanden med JMeter för att säkerställa robusta och produktionsklara lösningar.
Bygga och underhålla automationspipelines med Jenkins och Spinnaker.
Etablera ramverk för styrning, drifthandböcker och bästa praxis för långsiktig hållbarhet.
Genomföra strukturerad kunskapsöverföring och praktisk kompetensutveckling för intern personal.
Samarbeta tvärfunktionellt och rapportera löpande framsteg mot en övergripande 12-månaders leveransplan.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av automationsteknik och operativ processförbättring.
Praktisk erfarenhet av Jenkins och Spinnaker för CI/CD och driftsättningsautomation - krav.
God kunskap i JMeter för belastningssimulering och prestandavalidering - krav.
Dokumenterad förmåga att leverera automation med mätbar ROI i komplexa, storskaliga miljöer.
Erfarenhet av att ta fram styrningsdokumentation, drifthandböcker och utbildningsmaterial.
Agilt arbetssätt med förmåga att arbeta i adaptiva, milstolpsdrivna uppdrag.
Goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Erfarenhet från storskaliga telecom- eller enterprisemiljöer.
Tidigare erfarenhet av kunskapsöverföring eller uppbyggnad av intern kompetens.
Start
2026-04 (målet är onboarding inom 2-4 veckor)
Längd
Upp till 12 månader (utvärderas och justeras löpande under uppdragets gång)
Plats
Karlskrona (på plats, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: isak.zunur@outlook.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
