Senior AI Solutions Engineer
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren och kvalitetsmedveten teknisk testare för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom dagligvaruhandeln. Du kommer att ingå i ett agilt utvecklingsteam och ha en central roll i att verifiera och säkra kvaliteten i ett affärskritiskt warehouse management-system. Uppdraget kräver teknisk noggrannhet, självständighet och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Granska och analysera kravspecifikationer inför testplanering
Designa, dokumentera och exekvera systemtester för ny och förändrad funktionalitet
Testa integrationer mot närliggande och affärskritiska applikationer
Dokumentera testresultat i strukturerade testrapporter
Identifiera, rapportera och följa upp defekter genom hela defekthanteringsprocessen
Samarbeta tätt med stordatorutvecklare, mjukvaruarkitekter och kravställare
Arbeta enligt Kanban inom ett agilt teamflödeKvalifikationer
Flera års dokumenterad erfarenhet som testare i stora och/eller affärskritiska system
Erfarenhet av testdesign och framtagning av testfall
Erfarenhet av testrapportering och defekthantering
Kunskaper i SQL
Erfarenhet av agilt arbetssätt, specifikt Kanban
Erfarenhet av Jira och Xray
Flytande svenska i tal och skrift
God förmåga att samarbeta med utvecklare, designers och kravställare
Meriterande
Erfarenhet av systemutveckling
Intresse för logistik och lagerstyrning
Erfarenhet av verktyg som SoapUI, WSO2, XMLSpy eller DBVisualizer
Högskoleutbildning inom data- eller systemvetenskap
Start
2026-08-31
Längd
Till och med 2030-12-31 (långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning)
Plats
Solna (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: isak.zunur@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733), https://jobb.rasulson.com/jobs/7597946-teknisk-testare
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9863331