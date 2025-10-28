Senior affärssystemkonsult Unit4 till Transformant
2025-10-28
Har du lång erfarenhet inom affärssystem? Vill du leda komplexa projekt och samtidigt vara en förebild för andra konsulter? Hos Transformant får du kombinera leverans i projekt med att bidra till ditt interna teams utveckling.
Om Transformant
Transformant är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och affärssystem för ekonomi och verksamhetsstyrning. De har genom sina seniora konsulter och partnernätverk omfattande erfarenhet och kompetens inom bland annat Unit4 ERP (Agresso). Transformant drivs av ledorden Transforming Together, vilket handlar om samarbetet mot utveckling.
Om din roll som senior konsult
Som senior konsult tar du en ledande roll och agerar ofta lösningsansvarig i projekt. Du arbetar med Unit4 ERP (Agresso) med konfiguration, anpassning, förvaltning och viss utveckling, samtidigt som du är en förebild och stöttar juniora kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva Agresso-/Unit4 ERP-projekt och vara lösningsansvarig i implementationsprojekt
Implementera lösningar primärt inom ekonomi, logistik, gemensam och systemadministration
Konfigurera, anpassa och förvalta applikationen i nära dialog med kunder
Arbeta med uppbyggnad och design inom infrastruktur, databaser, utveckling/programmering och integrationer
Bistå i försäljningsprocesser och bidra med expertis
Stötta kollegor genom kunskapsöverföring och fadderskap
Om dig
Du drivs av att lära dig och bli riktigt bra på det du gör. Du har stort service- och kundfokus, god analytisk förmåga och arbetar både självständigt och i team. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor och kunder. Därtill har du:Minst 8 års erfarenhet av affärssystem, varav minst 5 år som konsult
Gedigen erfarenhet av Unit4 ERP (Agresso)
Förståelse för cloudlösningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Kunskap inom e-handelslösningar i ERP
Universitetsutbildning inom ekonomi eller redovisning
Transformants erbjudande
Hos Transformant utgår du från kontoret på Skeppsholmen i centrala Stockholm och har flexibiliteten att jobba från valfri plats flera dagar i veckan. Transformant värnar om gemenskapen och erbjuder en social företagskultur med regelbundna aktiviteter och after works.
Utöver lön och bonus har du förmåner som 5000 kr i friskvård, pensionsavsättning och 30 dagars semester.Publiceringsdatum2025-10-28Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: Stockholm, SkeppsholmenLön: Enligt överenskommelse + bonus
Finner du tjänsten som Senior Konsult hos Transformant intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Transformant Group AB Kontakt
Amy Sten Amy@needo.se Jobbnummer
9578593