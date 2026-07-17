Senior Affärscontroller, verksamhetsstyrning och affärsutveckling
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2026-07-17
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Vill du ta en nyckelroll i skärningspunkten mellan ekonomi, affär och verksamhetsstyrning? Här får du kombinera finansiell analys med affärsmässigt beslutsstöd och bidra till långsiktigt värdeskapande genom välgrundade beslut och effektiv kapitalanvändning.
Kraftringen söker nu en Senior Affärscontroller med fokus på verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Det här är en roll för dig som vill fortsätta utvecklas i en senior roll med stor påverkan, nära verksamheten och ledningen.
Du kommer att vara en central finansiell partner till ett eller flera affärsområden och fungera som ett affärsnära stöd i frågor som rör styrning, värdeskapande, finansiella prioriteringar och långsiktig utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med affärsområdesansvarig där du har ett stort mandat att påverka, utmana och skapa riktning.
Som en del av Kraftringen får du möjlighet att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och bidra till långsiktigt hållbara beslut för kunder, samhälle och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som Senior Affärscontroller inom verksamhetsstyrning arbetar du med att omsätta finansiella insikter till konkreta beslut och åtgärder. Fokus ligger inte enbart på resultaträkningen, utan i hög grad på balansräkning, kassaflöde, kapitalanvändning och hur olika affärsbeslut påverkar verksamhetens långsiktiga ekonomiska utveckling.
Du blir en viktig rådgivare till beslutsfattare i organisationen och förväntas bidra med både analytisk skärpa och affärsmässigt omdöme. Det kan handla om att stödja verksamheten vid investeringsbeslut, större förändringsinitiativ, verksamhetsutveckling och andra strategiskt viktiga vägval.
Rollen har ett tydligt fokus på hur balansräkning, kassaflöde och kapitalanvändning kan användas för att stärka affären och skapa långsiktigt värde. En avgörande del av framgången i rollen är din förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och få med dig organisationen i förändring. Du vet att värdet inte skapas i analysen utan i de beslut och beteenden som analysen leder till.
Ansvarsområden
• Agera affärsnära finansiell partner till ett eller flera affärsområden.
• Analysera resultat, balansräkning, kassaflöde och operativa nyckeltal och utifrån detta påverka och styra verksamheten.
• Utmana, stödja och vägleda verksamheten i ekonomiska och affärsmässiga beslut.
• Identifiera värdedrivare, risker och möjligheter kopplade till lönsamhet, kapitalbindning och långsiktig utveckling.
• Bidra med beslutsunderlag vid investeringar, förändringsinitiativ och andra affärskritiska beslut.
• Säkerställa att ekonomisk styrning omsätts till praktisk handling i verksamheten.
• Samverka nära med controlling, redovisning, inköp och andra centrala funktioner.
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har:
• Flera års erfarenhet av kvalificerad controlling, finance business partnering eller senior ekonomistyrning.
• Stark förståelse för balansräkning, kassaflöde, kapitalbindning och finansiella värdedrivare.
• Erfarenhet av att arbeta nära verksamhet, ledning eller affärsområden.
• Förmåga att kombinera analys med affärsmässigt omdöme och tydlig kommunikation.
• Vana att skapa struktur, driva dialog och få ekonomisk styrning att landa i konkreta beslut.
• Akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande område.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har gedigen bakgrund av kvalificerad controlling som exempelvis senior business controller, finance manager, ekonomiansvarig eller annan roll med kvalificerat ansvar för ekonomisk styrning och verksamhetsutveckling.
Du är van att arbeta brett med ekonomisk styrning och har en stark förståelse för sambanden mellan resultat, balansräkning, kassaflöde och operativa beslut. Du trivs i en roll där analysen inte stannar i rapporteringen, utan används för att driva affären framåt.
Som person är du trygg, affärsmässig och förtroendeingivande. Du har integritet, vågar utmana och har förmåga att kommunicera komplexa ekonomiska samband på ett sätt som skapar engagemang och handling. Du behöver inte ha haft personalansvar, men du har erfarenhet av att påverka seniora beslutsfattare och driva förändring genom andra.
Vi söker dig som trivs i dialogen med verksamheten och som motiveras av att omsätta analys till handling. Du vet att värdet inte skapas i rapporten, utan i de beslut och aktiviteter som följer därefter.
Vad erbjuder vi
Det här är en möjlighet för dig som vill ha en senior, affärsnära och påverkande roll, men utan att nödvändigtvis gå in i ett formellt chefsuppdrag. Du får arbeta nära verksamheten, bidra i strategiskt viktiga frågor och vara med och utveckla styrningen i en organisation där ekonomi, samhällsnytta och långsiktigt värdeskapande möts.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rollen för dig. I denna rekrytering samarbetar Kraftringen med SJR. Välkommen med din ansökan eller kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Tomas Vinnersten, för mer information.Om företaget
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/07/p1r2641-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Kraftringen Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05 Jobbnummer
10005719