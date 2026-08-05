Resultatenhetschef ordinärt boende
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-08-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Resultatenhetschef till Ordinärt boende
Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. Allt fler lever längre och antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på en fungerande välfärd. Oavsett ålder ska det finnas en framtid att längta till. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla äldreomsorgen genom att leda, utveckla och säkerställa god kvalitet av innovativ omsorg och vård.
Inom ordinärt boende är målsättningen att öka den del av arbetstiden som vi tillbringar hos våra brukare samtidigt som medarbetare har goda arbetsvillkor, relevant kompetens och utbildning. Vi ska också stärka det förebyggande arbetet kring äldre i syfte att minska ofrivillig ensamhet.
Den digitala utvecklingen ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens. Vi integrerar digitala hjälpmedel som en naturlig del av arbetet och genomför riktade insatser för att stärka digital kompetens hos all personal. Digital kompetens är en förutsättning för kvalitet, effektivitet och en hållbar arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en erfarna resultatenhetschefer till ett vikariat på Mariekälla hemtjänst, Ordinärt boende. Inom området Ordinärt boende ingår dagverksamhet, förebyggande enheten samt hemtjänst. Du ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.
Du kommer att ha personalansvar för de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på enheten samt för en gruppledare som sköter den administrativa delen av den dagliga planeringen. Du ingår i ledningsgruppen för Ordinärt boende, som består av två resultatområdeschefer, fjorton resultatenhetschefer och en verksamhetsutvecklare.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Nu söker vi dig, en tillitsfull ledare som skapar motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare! Vi behöver en chef med ett genomtänkt och grundat ledarskap som genomsyras av en hög grad av tillit och förtroende för medarbetarna. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till verksamhet med god kvalitet och fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Du förstår behovet av ett nära samarbete med både dina medarbetare och medlemmarna i ledningsgruppen och andra aktörer inom kommunen. Du ser helheter och sammanhang och förstår vikten av att leda och planera verksamhet utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Ditt ledarskap bottnar i förståelse för vad som får medarbetarna att växa och känna engagemang i sitt uppdrag.
För att trivas i tjänsten som resultatenhetschef tror vi att du har en god samarbets- och initiativförmåga. Du är utåtriktad och tydlig i din kommunikation samt ödmjuk och har lätt för att skapa förtroende. Har förmåga att skapa struktur, ordning och reda.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning mot vård- och omsorg eller hälso- och sjukvård, alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av chefsrollen ur ett arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv
• Ledarskapsutbildningar som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten, arbetsmiljöutbildning
• Erfarenhet av att ha budgetansvar
• Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• B- körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Erfarenhet av att arbeta som chef inom ordinärt boende
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
javascript:void(0)
Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10023626