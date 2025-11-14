Senior Account Manager Västerås
Hako Sweden AB fortsätter att växa och vi söker nu en erfaren och affärsdriven Senior Account Manager till vårt säljteam inom affärsområdet Städmaskiner.
Om rollen
Du kommer att ansvara för hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär - med fokus på att bygga långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.
Tjänsten utgår med fördel från Västerås med omnejd och säljdistriktet innefattar Västmanland, Gästrikland och Dalarna. Du blir en del av affärsområdet Städ, som i dag består av 14 personer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Ansvara för hela säljprocessen, från prospektering till avslut.
- Genomföra demonstrationer av städmaskiner samt kundevent på plats hos kund eller i vårt showroom i Västerås.
- Utveckla nya affärsmöjligheter och vårda befintliga kundrelationer.
- Arbeta mot uppsatta mål - både resultat- och kundnöjdhetsmål - samt bidra till teamets utveckling.
Du är en trygg och självsäker Senior Account Manager med en naturlig känsla för affärer och kundrelationer.
Hos Hako får du stora möjligheter att själv planera ditt arbete och bearbeta marknaden på det sätt som bäst utvecklar både försäljning och kundbas - i nära dialog med försäljningschef och kollegor.
Krav för rollen: - Dokumenterad erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
- Strukturerad, ansvarstagande och målfokuserad
- Vana och trygghet i att arbeta i CRM-system
- Initiativförmåga, ett lösningsorienterat arbetssätt och starkt driv inom försäljning
- B-körkort
Erfarenhet från närliggande branscher eller produkter inom Hako's områden (Städ, Park & Mark, Golf, Hem & Trädgård samt Begagnat) är meriterande, men vi värdesätter framför allt rätt personlighet och drivkraft.
Vi erbjuder
Hos Hako får du en roll med stor frihet i ett etablerat och växande företag som genuint värnar om arbetsmiljö, trivsel och personlig utveckling.
Tjänsten är på heltid, med kontorstider som grund. Du får tillgång till tjänstebil, mobil, dator och attraktiva förmåner. Ersättning består av fast lön och rörlig provision.
Låter det här som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan med CV redan i dag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsbolag
Hako Sweden AB har idag ett brett sortiment med över 300 olika maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusytor. Som generalagent för flera välkända, starka varumärken borgar vi för att våra maskiner håller en hög kvalitet och att en tillförlitlig service alltid finns nära dig.
Hako Sweden AB med dotterbolagen Hako Norway AS och Hako Finland OY ingår i den tyska industrigruppen Hako GmbH. Det svenska bolagets huvudkontor ligger i Halmstad och vi har dessutom försäljnings- och servicekontor i Stockholm, Malmö, Västerås och Kumla. Koncernen i Skandinavien har ca 165 anställda och omsätter ca 750 MSEK.
För mer information besök gärna www.hako.se
Fastlön plus provision Så ansöker du
