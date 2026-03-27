Senior Account Manager
2026-03-27
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du bygger egna kundrelationer och driver affärer som gör verklig skillnad för företag?
Sedan 2014 har Finansia hjälpt små och medelstora företag att finansiera tillväxt, investeringar och nya affärsmöjligheter. Vi arbetar nära våra kunder, fattar snabba beslut och skapar lösningar som fungerar i praktiken.
Med över 9 miljarder kronor i beviljad finansiering och tre utmärkelser som Di Gasell - senast MästarGasell - har vi byggt vår tillväxt på kvalitet i affären, långsiktiga relationer och stark affärsförståelse.
Nu söker vi en erfaren B2B-säljare som vill arbeta rådgivande, ta ägandeskap över sina affärer och utvecklas i ett bolag med tydlig tillväxtambition.
Rollen
Hos Finansia arbetar du nära företagare och beslutsfattare som vill utveckla sina verksamheter. Du ansvarar för hela affären - från första kontakt till långsiktigt samarbete - och fungerar som rådgivare kring finansieringslösningar som skapar konkret affärsnytta.
Du driver dina egna processer framåt och bygger successivt upp en stark kundbas.
I rollen kommer du att:
• bygga och utveckla egna kundrelationer inom B2B * analysera företags behov av finansiering * strukturera och driva affärer från första kontakt till avslut * arbeta rådgivande mot beslutsfattare och entreprenörer * utveckla långsiktiga affärsrelationer * arbeta strukturerat i CRM och följa upp affärsmöjligheter
Vem vi söker
Du har erfarenhet av B2B-försäljning och är van att ta eget ansvar för dina resultat. Du förstår hur förtroende byggs i dialog med beslutsfattare och trivs i en roll där affärsförståelse och struktur är avgörande.
Du motiveras av att utveckla affärer, bygga relationer och påverka din egen utveckling.
Vi tror att du:
• har erfarenhet av B2B-försäljning * är självgående och affärsdriven * har god struktur och prioriteringsförmåga * har lätt för att skapa förtroende hos kunder * trivs i en miljö med tempo och eget ansvar * vill utvecklas vidare inom rådgivande försäljning
Erfarenhet från finansiering, leasing, factoring eller annan komplex försäljning är meriterande men inte ett krav.
Därför Finansia
Finansia är ett bolag i stark tillväxt där affärsmannaskap, tempo och laganda går hand i hand. Här får du möjlighet att påverka både din egen utveckling och bolagets fortsatta resa.
Hos oss får du:
• fast lön kombinerat med provisionsmodell utan tak * möjlighet att påverka din egen inkomst genom prestation * korta beslutsvägar och tydligt affärsfokus * moderna kontorslokaler i centralt läge * ett team med högt engagemang * möjlighet att utvecklas i takt med bolaget
Vill du arbeta i en roll där du bygger egna affärer och långsiktiga kundrelationer?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansia Sverige AB
(org.nr 556901-4227), https://finansia.teamtailor.com
Östra Vittusgatan 36 (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Arbetsplats
