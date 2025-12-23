Semestervikarierande undersköterska till hemsjukvården
Norrköpings kommun / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och vill jobba på hemsjukvården nästa sommar? Då kan vi ha semestervikariatet för dig!
Vilka är vi?
Hemsjukvård erbjuds till de patienter som bor i ordinärt boende och har hälso- och sjukvårdsbehov men som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning. Vi utför både enstaka, tillfälliga och långvariga hälso- och sjukvårdsinsatser.
Verksamheten utgår från Hantverkaregatan 51 i centrala Norrköping samt från två lokaler i ytterområden; Åby och Skärblacka.
Just nu söker vi sommarvikarierande undersköterskor till samtliga verksamheter!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemsjukvården arbetar du dag, kväll och helg med både planerade och oplanerade hembesök.
Ditt huvudsakliga arbete består i att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, som är delegerade av distriktssköterska/sjuksköterska.
Insatserna är av mer avancerad karaktär såsom provtagning, insulingivning, omläggning, sondmatning, iordningställa och administrera läkemedel, subkutana injektioner med mera.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt socialstyrelsens bestämmelser och har erfarenhet av att arbeta som undersköterska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utföra mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av sjuksköterska.
Du är självständig och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är trygg och lugn i ditt arbete. Du tar för ansvar dina uppgifter och håller konsekvent överenskommelser.
Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och har lätt att samarbeta med andra.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har manuellt B-körkort och kan cykla.
Vi ser att du finns tillgänglig för arbete under semesterperioden.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 8
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Sommaren 2026, mellan 15 juni och 16 augusti
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 maj, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Samordnare Catrin Jonsson, 011-15 61 87, catrin.jonsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663195