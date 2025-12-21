Semestervikarier till Funktionsstöd i Sunne kommun
Sunne kommun, Socialtjänst / Vårdarjobb / Sunne Visa alla vårdarjobb i Sunne
2025-12-21
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Socialtjänst i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Söker du ett meningsfullt sommarjobb som ger mycket tillbaka? Då söker vi dig!
I Sunne kommun får medarbetarna ta plats - Här väntar en plats till dig också!
Du kommer bli en viktig del i det arbetet och genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för många.
Du har också själv möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får samhället att växa!
I Sunne kommun arbetar alla utifrån den gemensamma värdegrunden respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten, långsiktiga beslut och ledarskapet.
Sommarjobb inom funktionsstöd
Vi behöver medarbetare inom personlig assistans, till våra service och gruppbostäder inom LSS samt boendestöd och socialpsykiatri. Sunne kommun är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Hos oss få du arbeta med engagerade kollegor, utvecklas inom området och arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb. Låter det som något för dig? Sök sommarjobb hos oss!Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta för att göra våra kunders vardag mer begriplig, meningsfull, hanterbar och innehållsrik.
Som medarbetare inom funktionsstöd är ditt ansvar att utifrån kundens behov stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Du fungerar som ett stöd i det dagliga livet gällande omvårdnad, socialt, hälso- och sjukvårdskontakter mm. Du kommer att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du kommer också att följa med våra kunder på promenader, träning samt andra fritidsaktiviteter.
I arbetet ingår även att ha en god kontakt med anhöriga, godemän och andra personer i kundens närhet.
Du kommer bland annat att arbeta med metoderna tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Arbetsplatserna inom funktionsstöd är belägna centralt och i ytterområden och kan innebära arbete dag, kväll, helg och natt beroende på din placering.Kvalifikationer
Som person är du engagerad i ditt arbete och lyhörd för kundens behov. Du är flexibel och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
- Körkort meriterande i flera av våra verksamheter
- Goda kunskaper i det svenska språket
- Goda digitala IT-kunskaper
Som ny medarbetare hos oss får du en bra introduktion i arbetet som även innefattar t ex förflyttningsutbildning och andra webutbildningar.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månads- timlön. Kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
Jennie Strömberg, enhetschef 0565-16469 Jobbnummer
9658312