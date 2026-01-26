Semestervikarie städare

Högsby kommun, Städverksamhet / Städarjobb / Högsby
2026-01-26


Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!

Publiceringsdatum
2026-01-26

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har energi och engagemang!

Hos oss kommer dina arbetsuppgifter att vara lokalvård inom Högsby kommun. Variation och omväxlingen i arbetet kommer vara stor eftersom du som städare utför lokalvård på olika platser inom skola, förskola, gymnastikhall äldreomsorg och kontor. Ensamarbete förekommer.

Kvalifikationer
Förutom att du är serviceinriktad så är erfarenhet och utbildning inom lokalvårdsområdet önskvärt.

Då tjänsten är varierande och du har frihet under ansvar så ser vi att du som söker är strukturerad, flexibel, kvalitetsmedveten och har goda sociala egenskaper.

Gymnasieutbildning är meriterande. B-körkort är ett krav

Grundläggande kunskaper i det svenska språket är ett krav, detta för att bl.a. kunna förstå och hantera kemikalier, miljöaspekter och scheman i arbetet.

Erfarenhet är meriterande

Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigtsvenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.

ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302181".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Högsby kommun (org.nr 212000-0688)

Arbetsplats
Högsby kommun, Städverksamhet

Kontakt
Enhetschef städ
Christina Jedling-Persson
010-3566011

Jobbnummer
9705782

