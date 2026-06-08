Senior specialist inom digital handel och marketplaces
Avaron AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i en varumärkesdriven verksamhet där digital handel och marketplace-närvaro behöver byggas upp på ett skalbart och kontrollerat sätt för flera licensierade varumärken. Här får du arbeta i skärningspunkten mellan online Go-to-Market, brand governance och operativ etablering, med särskilt fokus på hur Tier 3-varumärken ska få en tydlig och hållbar digital närvaro.
Rollen passar dig som trivs när strategi behöver omsättas i konkreta arbetssätt, strukturer och beslut. Du samarbetar nära funktioner inom Brand, Legal, Digital, E-commerce, IT och Sales, och blir en viktig kraft i att skapa samsyn, prioriteringar och ett fungerande ramverk för fortsatt utveckling. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur licensierade varumärken växer digitalt genom både riktning och genomförande.
ArbetsuppgifterDu kartlägger det nuvarande online GTM-landskapet och identifierar möjligheter, risker och begränsningar.
Du utvärderar och prioriterar affärsmodeller, digitala kanaler och partnerupplägg kopplade till digital handel och marketplaces.
Du definierar målbild, arbetssätt och roadmap för online Go-to-Market.
Du driver stakeholder alignment och etablerar tydlig governance mellan berörda funktioner.
Du leder och koordinerar tidig implementering tillsammans med Brand, Legal, Digital, E-commerce, IT och Sales.
Du säkerställer en konsekvent varumärkesupplevelse över digitala kanaler och marketplaces.
Du stöttar uppsättning och förvaltning av marketplace-närvaro för Tier 3-varumärken.
Du utformar onboardingprocesser för licenstagare och arbetar med behörigheter, kontostrukturer och dokumentation.
Du skapar struktur för kontinuitet genom tydligt ägarskap, processer och hantering av logins.
Du bidrar till governance och förbättringar av licenstagarägda DTC-webbplatser samt trafikstyrning från officiella varumärkesdomäner.
KravErfarenhet av digital commerce och online Go-to-Market-modeller.
Erfarenhet av marketplace-utveckling och att bygga en kontrollerad digital närvaro över flera kanaler.
Erfarenhet av att säkerställa en enhetlig varumärkesupplevelse i digitala kanaler.
Erfarenhet av att leda och koordinera tvärfunktionella initiativ med flera intressenter.
Förmåga att kombinera strategi med operativt genomförande.
God förmåga inom stakeholder management, kommunikation och strukturerat arbetssätt.
Examen inom Business, Marketing, Digital/E-commerce, IT eller motsvarande erfarenhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873188-2042118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9953405