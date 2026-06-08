Röntgensjuksköterska till Radiologi Kungälvs sjukhus, Angereds närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-08
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör skillnad varje dag?
Trivs du i en miljö där teknik, patientmöten och samarbete går hand i hand? Då kan det här vara rollen för dig.
Nu söker vi legitimerade röntgensjuksköterskor till Radiologi vid Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en modern verksamhet med ett viktigt uppdrag i vårdkedjan och tillgång till en bred diagnostisk verksamhet.
Radiologin är en del av verksamhetsområde Diagnostik och service inom Sjukhusen i väster. Verksamheten omfattar konventionell radiologi, datortomografi, ultraljud, magnetkameraundersökningar och viss interventionsverksamhet. I verksamhetsområdet ingår även Sjukvårdsapoteket och Medicinsk teknik.
Om rollen
Som röntgensjuksköterska hos oss blir du en viktig del av patientens vårdresa. Du möter patienter från många olika verksamheter och bidrar med din kompetens för att skapa trygghet, kvalitet och god diagnostik.
Arbetet är varierat och innebär nära samarbete med kollegor inom radiologi och andra professioner på sjukhuset. Tillsammans arbetar vi utifrån varje patients unika behov och förutsättningar.
Du kommer att arbeta vid radiologimottagningarna på Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus. Vi är cirka 90 medarbetare som tillsammans ansvarar för en verksamhet som präglas av hög kvalitet, god service och ett starkt patientfokus.
För närvarande arbetar vi enligt individuellt schema med tjänstgöring dag, kväll, helg och natt. De obekväma arbetstiderna är förlagda till Kungälvs sjukhus då Angereds närsjukhus är ett dagsjukhus.
Det här söker vi
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har ett professionellt bemötande och sätter patienten i fokus i varje möte.
Du uppskattar en arbetsmiljö där arbetsglädje, delaktighet och utveckling är naturliga delar av vardagen. Samtidigt är du nyfiken, bidrar med idéer och vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Krav
Legitimation som röntgensjuksköterska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom radiologi
God teknisk kompetens inom MR (Philips)
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, ett patientfokuserat arbetssätt och ett genuint engagemang för kvalitet och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med hög kompetens, stort engagemang och ett viktigt uppdrag i vårdkedjan. Vi värdesätter arbetsglädje, delaktighet och ett öppet klimat där idéer och initiativ tas tillvara.
Vi erbjuder:
Individanpassad introduktion
Stor bredd inom professionen och varierande arbetsuppgifter
En god arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor
Möjlighet att bidra med idéer och utveckla verksamheten
Kompetensutveckling och goda möjligheter till fortsatt lärande
Möjlighet att även arbeta vid Radiologi Högsbo närsjukhus
Friskvårdsbidrag och tillgång till VGR:s förmåner med olika erbjudanden och rabatter
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lilla Kapplandsgatan 10 (visa karta
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421 37 GÖTBORG Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Radiologi Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus Kontakt
Aref Mohseni, Vårdförbundet 0303-98718 Jobbnummer
9953412