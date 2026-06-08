Vikarierande förskollärare till Korallens förskola, Nacka kommun
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2026-06-08
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Vill du bidra till en trygg, rolig och lärorik vardag för barn? Korallens förskola i Nacka söker en engagerad vikarierande förskollärare som vill vara med och skapa en inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas och trivas. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som förskollärare leder du tillsammans med två barnskötare det pedagogiska arbetet och skapar en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande är en självklar del av vardagen, och du arbetar för att erbjuda både omsorg och stimulans som främjar deras utveckling och lärande.
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, följer upp och utvärderar du verksamheten utifrån läroplanen för förskolan och uppsatta mål. Du arbetar projektinriktat och dokumenterar barns lärprocesser i en gemensam mall för systematiskt kvalitetsarbete genom reflektion och analys. Du deltar aktivt i pedagogisk dokumentation och utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår även att, tillsammans med arbetslaget, driva och utveckla det pedagogiska arbetet samt samverka med vårdnadshavare genom daglig kontakt, pedagogiska samtal och föräldramöten. Du deltar i inskolningar och projektarbeten och bidrar aktivt till verksamhetens övergripande utveckling. Uppdraget omfattar även ansvar för öppning och stängning av förskolan. Du behöver kunna arbeta med barn i alla åldrar och bidra med din kompetens och kreativitet i ett team som värdesätter engagemang och kvalitet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
förskollärarlegitimation
erfarenhet av arbete inom förskola
erfarenhet och god kunskap och pedagogisk dokumentation
kunskap om läroplanen samt förmåga att omsätta den i praktiken
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala verktyg
erfarenhet av att aktivt driva förskolans utvecklings- och kvalitetsarbete
erfarenhet av att medverka i utvecklingssamtal
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
intresse för skapande arbete
erfarenhet av och intresse för språkutvecklande arbetssätt
erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
goda kunskaper och NPF-diagnoser.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som förskollärare hos oss är det viktigt att du är en trygg och stabil person med god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du har lätt för att samverka med andra och värdesätter ett nära samarbete, där ni tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Du är initiativtagande, stöttar dina kollegor och bidrar med engagemang, idéer och förslag på aktiviteter som utvecklar verksamheten framåt. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att planera, organisera, dokumentera och följa upp barns lärprocesser på ett systematiskt sätt. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att hantera varierande arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer. Du har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter - alltid med barnens och verksamhetens behov i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Korallens förskola ligger centralt i Orminge med goda kommunikationer. Vår förskola består av flera avdelningar med barn i åldrarna 1–6 år, där vi tillsammans skapar en trygg, inspirerande och lärorik miljö för alla barn. Vår verksamhet vilar på en stark värdegrund med fokus på respekt, inkludering och allas lika värde, där vi ser varje barn som kompetent med en naturlig lust att leka, utforska och lära.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö där nyfikenhet, glädje och gemenskap genomsyrar vardagen. Du blir en del av ett engagerat och professionellt arbetslag där ni tillsammans driver det pedagogiska arbetet framåt. Vi arbetar tematiskt och målinriktat utifrån läroplanen, där barnens intressen och delaktighet är en viktig utgångspunkt. Planeringstid ges både enskilt och i team utifrån uppdrag och ansvar, och du erbjuds kompetensutveckling tillsammans med kollegor. Vårt förhållningssätt och bemötande främjar en öppen, trevlig och trivsam miljö för såväl barn som vuxna. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad
Tjänsten är ett vikariat på heltid från 3 augusti till juni 2027.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-06-18!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
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131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Korallens förskola Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
9953411