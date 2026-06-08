Förskollärare till Björknäs förskola, Nacka kommun
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2026-06-08
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Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik vardag för barn? På Björknäs förskola får du möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där barnens nyfikenhet, språk och lärande står i centrum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på en avdelning för barn i åldrarna 2,5–4,5 år tillsammans med en annan förskollärare och en barnskötare. I ditt uppdrag ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen i enlighet med läroplan. Som förskollärare hos oss är du med och leder det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en trygg, rolig och lärorik verksamhet där varje barns utveckling och lärande står i fokus. Barnens delaktighet och inflytande är en självklar del av det dagliga arbetet, och du verkar för att skapa en inkluderande lärmiljö som utmanar och inspirerar.
Du arbetar projektinriktat och dokumenterar barns lärprocesser i en gemensam mall för systematiskt kvalitetsarbete genom reflektion och analys. Du deltar aktivt i pedagogisk dokumentation och utvecklingsarbete, där vi har särskilt fokus på barns språkutveckling samt hälsa och rörelse. Hos oss genomsyrar språket verksamheten, eftersom vi ser det som grunden för allt lärande.
I uppdraget ingår även att, tillsammans med arbetslaget, driva och utveckla det pedagogiska arbetet samt samverka med vårdnadshavare genom daglig kontakt, pedagogiska samtal och föräldramöten. Du deltar i inskolningar och projektarbeten och bidrar aktivt till verksamhetens övergripande utveckling. Uppdraget omfattar även ansvar för öppning och stängning av förskolan.Publiceringsdatum2026-06-08Bakgrund
För denna tjänst krävs att du har:
förskolärarlegitimation
erfarenhet av arbete i förskola
erfarenhet av och god kunskap om pedagogisk dokumentation
erfarenhet av att aktivt driva förskolans utvecklings- och kvalitetsarbete
god kännedom om läroplanen samt förmåga att omsätta den i praktiken
god digital kompetens och vana att arbeta med digitala verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
intresse för skapande arbete
erfarenhet och intresse av språkutvecklande arbetssätt
erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
erfarenhet av att medverka i utvecklingssamtal.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som förskollärare hos oss är det viktigt att du är en trygg och stabil person med god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation – både i ditt pedagogiska förhållningssätt, i samarbetet med kollegor och i den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Du har en god pedagogisk förmåga och en förståelse för att varje barn har unika förutsättningar och behov. Utifrån detta kan du anpassa undervisningen och aktiviteter för att på bästa sätt stödja barnens utveckling och lärande.
Du trivs i att arbeta i team och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd för dina kollegor och arbetar mot gemensamma mål. Samtidigt är du självgående och tar egna initiativ och har förmågan att driva arbete framåt, både tillsammans med arbetslaget och självständigt i arbetet med en mindre barngrupp. Slutligen är du flexibel och har lätt för att hantera varierande arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer. Du anpassa dig efter förändrade omständigheter och har alltid barnens och verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
På Björknäs förskola får du arbeta i en stabil och välfungerande verksamhet centralt i Nacka, där vi tillsammans skapar en trygg, rolig, spännande och lärorik vardag för barnen. Här blir du en del av ett engagerat arbetslag som lär av och med varandra och som värdesätter samarbete, utveckling och kvalitet i det pedagogiska arbetet.
Vår utbildning utgår från läroplanen och formas med utgångspunkt i barnens nyfikenhet, intressen och lek. Vi arbetar projektinriktat och strävar efter att organisera verksamheten i mindre grupper för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du får arbeta i en verksamhet där utveckling står i fokus – både för barnen och för dig som pedagog. Vi använder moderna arbetssätt och digitala verktyg för att stödja lärandet och utveckla undervisningen. Dessutom har vi en egen kock som lagar god och näringsrik mat. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, arbetskläder för utomhusaktivitet, subventionerad god pedagogisk lunch och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-06-18!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs förskola Kontakt
Gruppchef
Ann-Charlott Ring ann-charlott.ring@nacka.se +4687188609 Jobbnummer
9953408