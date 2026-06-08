Enhetschef till Anläggningsenheten i Stadsutvecklingsprocessen
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, anläggningsenheten / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-06-08
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Vi behöver en enhetschef till vår Anläggningsenhet inom stadsutveckling – vill du vara med och forma framtidens Nacka?
Nacka kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där hållbar samhällsutveckling, effektiv hantering av ekonomiska resurser, innovation och kvalitet står i fokus. Anläggningsenheten ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av kommunens allmänna anläggningar så som vägar och ledningssystem. Vi bygger anläggningar som ska ägas och förvaltas av kommunen samt bidrar till externa projekt i stadsbyggnadsprocessen.
Nu söker vi en strukturerad och driven enhetschef till Anläggningsenheten inom stadsutvecklingsprocessen.
Ditt uppdrag
Som enhetschef har du en central roll i utvecklingen av våra arbetssätt och processer för anläggning. Du ingår i stadsutvecklingsdirektörens ledningsgrupp och leder själv en ledningsgrupp med biträdande anläggningschef och 3 gruppchefer. Inom givna ramar och i linje med kommunens mål ansvarar du för att leda, samordna och driva enhetens arbete från planering, projektering till genomförande och överlämning till förvaltning.
Stadsutvecklingsprocessen består av 4 enheter. Enheten för strategisk stadsutveckling, planenheten, exploateringsenheten samt anläggningsenheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Personalansvar, ansvarar för resursplanering, lönesättning, kompetensutveckling, rekrytering och arbetsmiljö
Ansvarig för att driva verksamhetsutveckling både inom den egna enheten och tillsammans med andra enheter i kommunen
Ingår i stadsutvecklingsdirektörens ledningsgrupp och styrgrupp
Ansvarig för enhetens driftsekonomi
Ansvarig för delprojektekonomi (anläggning). Enhetschef för Anläggning har huvudansvaret för budgeten i genomförandeprojekten
Enhetschef Anläggning beslutar om genomförandeavtal med ledningsägare och lyfter ärenden till stadsutvecklingsstyrgrupp som leds av stadsutvecklingsdirektören. Enhetschef på Anläggning är ombud i de fall detta ansvar inte kan läggas på gruppchef
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam, kommunikativ och trygg i din roll som ledare. Du trivs i en komplex verksamhet där du med lätthet växlar mellan planerade arbetsuppgifter och händelsestyrda situationer.
Med uthållighet och noggrannhet driver du enhetens verksamhet framåt i nära samarbete med övriga enheter i kommunen och externa parter. Du har förmågan att se helheten och förstår din roll i det större sammanhanget. Du har hög moral och etik utifrån att du leder en verksamhet inom offentlig sektor. Du arbetar strukturerat och har lätt för att prioritera, något som är avgörande när du leder en verksamhet som driver många och komplexa projekt i direkt närhet till Nacka kommuns medborgare.
Krav
Universitet/högskoleexamen inom samhällsbyggnad, anläggning eller motsvarande
Erfarenhet från liknande roll och vana att arbeta med större anläggningsprojekt
Erfarenhet att vara chef över chefer
Dokumenterad erfarenhet av projektledning med minst 10 års erfarenhet
Erfarenhet av projektering och produktion.
Goda kunskaper i ekonomistyrning, ekonomiuppföljning, rapportering och projektadministration.
Erfarenhet av LOU och tillämpning av AMA Anläggning, MER Anläggning, AB04/ABT06, ABK09.
Dokumenterad kunskap inom arbetsmiljö, upphandling, entreprenadjuridik och branschregler.
B-körkort.
Meriterande
Lång erfarenhet av komplexa anläggningsprojekt (10+ år).
Erfarenhet av statlig eller kommunal verksamhet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på helene.hill@nacka.se
eller +46704317940.
Bakgrundskontroll genomförs innan anställning.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16.
Urval påbörjas efter sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun.
Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, anläggningsenheten Jobbnummer
9953410