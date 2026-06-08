Lokalvårdare (Visstid) Oskarshamn
Sodexo AB / Städarjobb / Oskarshamn Visa alla städarjobb i Oskarshamn
2026-06-08
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När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vill du vara med och skapa rena, trivsamma och välkomnande miljöer? Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare kommer du bland annat att:
Utföra daglig städning av kontor, gemensamma utrymmen och hygienutrymmen.
Dammsuga, moppa och rengöra golvytor.
Tömma papperskorgar och fylla på förbrukningsmaterial.
Säkerställa att lokalerna håller en hög standard av renlighet och hygien.
Rapportera eventuella avvikelser eller behov av underhåll.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Har god servicekänsla och ett positivt bemötande.
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Har tidigare erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Omfattning: Visstid
Arbetstid: Dagtid kväll och natt kan förekomma
Placering: Oskarshamn
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Jessica Lindström, mailto:jessica.lindstrom@sodexo.com
Observera att vi ej tar emot ansökningar på mail, vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Information om rekryteringsprocessen:
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 8-10 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://urldefense.com/v3/__https:/www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju__;!!P5FZM7ryyeY!VEr_gqTfM3dK7hgALus6JsbFXdRLpHXBTaxZDmxzb1IRBNtzLtW_3lF0U5mo0daEexEPw_Q-7QHzEEi9$
Vi ser fram emot att höra från dig!
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbla mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
572 36 OSKARHAMN Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9953413