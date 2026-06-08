Leg förskollärare med special pedagogisk kompetens
Sigtuna kommun, Brage och Ymer förskolor / Förskollärarjobb / Sigtuna Visa alla förskollärarjobb i Sigtuna
2026-06-08
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Förskoleområdet Brage och Ymer består av två närliggande förskolor där vi arbetar tillsammans för att utveckla undervisningen. Här möts du av moderna lärmiljöer och en verksamhet som utgår från barnens nyfikenhet, utforskande och delaktighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en inspirerande och kreativ lärmiljö där barnens nyfikenhet och utforskande står i centrum?
Vi arbetar projekterande vilket innebär att vi utgår från barnens tankar, intressen, erfarenheter och åsikter och förbinder dessa i barnens projekt med läroplanens mål och intentioner som grund.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi genom observation, reflektion och analys av barnens lärprocesser och utforskande omskapar utbildningen i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.
I dina arbetsuppgifter ingår att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför, följer upp och utvärderar utbildningen enligt gällande styrdokument. Du leder och utvecklar utbildningen för din avdelning och för hela förskolan tillsammans med ditt arbetslag och dina förskollärarkollegor.
Du kommer ansvara för att leda kollegor i reflektioner kring pedagogiska processer. Din förmåga och erfarenhet av att stödja och våga utmana kollegor till att vidga perspektiven kring utveckling, lärande och omsorg är av stor vikt i vårt sammanhang.
Utifrån din specialpedagogiska kompetens behöver du ha erfarenhet av praktiskt arbete med anpassningar, stödinsatser och färdighetsträning. Kunskap om stödbehov kopplade till NPF. Kunskap om AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik. Kunskap om ett relationellt förhållningssätt och inkludering. Erfarenhet av att skriva kartläggningar och handlingsplaner samt förmågan att förmedla kompetens till kollegor och skapa goda samarbeten.
På våra förskolor har vi ett språkutvecklande arbete baserat på aktuell forskning för att främja barnens språkutveckling med fokus på hundraspråklighet, till grund för detta arbete utgår vi från Sigtuna kommuns Centrala språkplan.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad förskollärare med några års erfarenhet inom yrket samt specialpedagogisk kompetens. Du är väl förtrogen med förskolan systematiska kvalitetsarbete. Erfarenhet av att arbeta enligt Reggio Emilia-pedagogik är meriterande, vilket innebär att du ser barnet som en aktiv samhällsmedborgare med en stark inre drivkraft att utforska omvärlden. Det är meriterande om du har en specialpedagogisk utbildning i form av kurser och fortbildning. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och van vid att arbeta enligt tydliga processer. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, slutför det du påbörjat och håller deadlines. Du är trygg i dig själv och kan stå upp för dina åsikter, har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person. Vidare trivs du med att samarbeta och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är lösningsorienterad och snabbt hittar vägar framåt när problem uppstår.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 53 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Brage och Ymer förskolor Kontakt
Rektor
Annica Norén annica.noren@sigtuna.se 0859783080 Jobbnummer
9953404