ERP Business Architect Order-to-Cash (O2C) / Order-to-Delivery (O2D)
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2026-06-08
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ERP Business Architect – Order-to-Cash (O2C) / Order-to-Delivery (O2D)
Plats: Stockholms län, arbete på plats 5 dagar/vecka (distans enligt överenskommelse)
Om uppdraget
Det här är en roll för dig som trivs där affär, process och teknik möts – och där helheten verkligen spelar roll.
Organisationen befinner sig mitt i två stora ERP-initiativ som tillsammans formar framtidens globala process- och systemlandskap inom både industriell och kommersiell verksamhet.
Det ena programmet driver en omfattande transformation av den industriella ERP-backbone-lösningen. Här är Order-to-Cash (O2C) ett centralt område, kopplat till hela flödet för försäljning av fordon, bussar och energilösningar.
Parallellt pågår ett kommersiellt backbone-program för wholesale- och retailverksamhet, där Microsoft Dynamics 365 är en viktig del av ERP-landskapet.
För att lyckas i detta arbete förstärks nu E2E-arkitektteamet med en erfaren ERP Business Architect som kan bidra med både struktur, helhetssyn och pragmatisk framdrift.
Din roll
Som ERP Business Architect blir du en nyckelperson i att hålla ihop O2C- och O2D-flödena över program, system och organisationer.
Du arbetar nära både verksamhet och leverans för att säkerställa att målarkitektur, affärsbehov och verklighet möts på ett hållbart och effektivt sätt.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att O2C/O2D-processerna är sammanhängande, tydliga och följer gemensam riktning
Vara en aktiv röst i designbeslut och bidra till lösningar som är både skalbara och praktiska
Stötta processutvecklare i att bygga upp och dokumentera globala arbetssätt och modeller
Driva och hantera förändringar kopplade till O2C-flödet
Samarbeta tätt med andra processområden och systemintegratörer för att skapa en sömlös helhet
Översätta affärsbehov till tydliga konsekvenser och smarta vägval
Vi tror att du har
Universitetsutbildning, gärna inom datavetenskap eller liknande område
Minst 8 års erfarenhet i relevanta roller
Gedigen erfarenhet av Order-to-Delivery i tillverkande industri
God förståelse för försäljning, leverans och fakturering i komplexa flöden
Erfarenhet som Business Architect i globala och komplexa miljöer
Praktisk erfarenhet av SAP S/4HANA och/eller Microsoft Dynamics 365
Vana av processmodellering och verktyg som ARIS eller liknande
Det är extra intressant om du också har
Erfarenhet från fordonsindustrin
Jobbat med komplexa produkter eller globala flöden
Deltagit i flera större ERP-implementationer
Språk
Flytande engelska, i både tal och skrift
Om dig som person
Du gillar när saker hänger ihop – inte bara på pappret, utan i verkligheten också.
Du trivs i miljöer där mycket händer samtidigt och där du behöver växla mellan detaljer och helikopterperspektiv. Du är trygg i att kommunicera med många olika intressenter och har en förmåga att skapa samsyn även när perspektiven skiljer sig åt.
Du balanserar struktur och pragmatism och har lätt för att se vad som faktiskt gör skillnad i leveransen.Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
Fokusområden: Order-to-Cash (O2C) och Order-to-Delivery (O2D)
ERP-landskap baserat på SAP S/4HANA och Microsoft Dynamics 365
Du blir en del av ett E2E-arkitektteam som arbetar tvärfunktionellt
Samarbete sker tätt med processutvecklare, leveransansvariga och systemintegratörer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9953409