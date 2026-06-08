Gruppchef för nattpatrull inom hemtjänst i Norra innerstaden
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2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Äldreomsorgsavdelningen inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning består av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, biståndsbedömning och hälsofrämjande enheter. I tillägg till detta har äldreomsorgsavdelningen även avdelningsstöd med verksamhetsutvecklare, dietister, arbetsterapeuter etc. Området hemtjänst är indelat i sex olika enheter baserat på geografiska arbetsområden.
Inom enhet Fältöversten finns Norra innerstadens nattpatrull bestående av 11 medarbetare som leds av gruppchef. Nattpatrullen ansvarar för alla beslutade nattinsatser och svarar på trygghetslarm under nattetid. Nattpatrullen bistår alla hemtjänstenheter som finns i Norra Innerstaden och Kungsholmen.
Då nuvarande gruppchef söker sig vidare söker vi dig som vill leda och utveckla nattpatrullen framåt. Är det du?
Vi erbjuder dig
Här blir du en del av Norra innerstadens hemtjänst och erbjuds möjligheten att driva vidare och utveckla den relativt nystartade grupp som ansvarar för samtliga nattinsatser och nattlarm. Du ingår i en arbetsplats som präglas av professionalism och hög arbetsmoral där vi stöttar och hjälper varandra. Här finns goda möjligheter att växa och utvecklas vidare i Stockholms största stadsdelsförvaltning.
Som månadsanställd i Stockholm stad erbjuds du många förmåner, läs gärna mer om dessa här.
Din roll
Som gruppchef arbetar du med att verkställa biståndsbeslut gällande nattinsatser. Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet för din grupp. Du utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare och skapar resultat i enlighet med uppdraget och verksamhetsmålen. Du är närvarande och främjar en god arbetsmiljö samt skapar goda förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar, ha inflytande och delaktighet utifrån sin kompetens.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Operativt leda arbetsgruppen
Planera och bemanna vid frånvaro
Ansvara för rekrytering, medarbetarsamtal och arbetsmiljö
Ansvara för gruppens budgethållning, ekonomistyrning och uppföljning
Samverka med både interna och externa aktörer
Du rapporterar till enhetschef och ingår i enhet Fältöversten. Där förväntas du aktivt delta i enhetens övergripande frågor och utvecklingsarbete och dela med dig av dina tankar och din erfarenhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning
B-körkort och körvana
Goda kunskaper i Socialtjänstlagen
Praktisk och aktuell erfarenhet av att verkställa, planera och organisera biståndsbeslut.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från Stockholms stad med god kunskap om stadens riktlinjer samt god kännedom om stadens system så som; Paraplysystemet, Schemos, Medvind, Agresso, Lisa självservice och Schemalätt.
Ledarskapsutbildning
Kunskap inom arbetsrätt och erfarenhet av planering och verkställighet av hemtjänstinsatser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet med utgångspunkt i Stockholms stads chefsprofil bestående av dessa fem kompetenser:
Helhetssyn
Utvecklingsinriktad
Mål- och resultatorienterad
Tydlig
Samarbetsförmåga
Vi söker dig som är tydlig och har en god kommunikationsförmåga där du anpassar dig efter mottagare och situation. Då rollen innefattar kontakt med många människor både internt och extern så behöver du ha en god samarbetsförmåga och gott omdöme.
Vidare har du helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet. Du ser till hela verksamhetens samt enhetens och områdets bästa i agerande och beslut. Du är mål och resultatinriktad med god förmåga att anpassa och ställa om vid förändrade omständigheter. Du är lösningsfokuserad och van att arbeta med komplexa frågor.Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
Arbetstiden är förlagd kontorstid på vardagar men obekväm arbetstid kan förekomma.
Denna rekrytering omfattar en tillsvidaretjänst.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens sdf, Äldreomsorgsavdelningen Kontakt
rekryterande chef
Cecilia Näslund cecilia.naslund@stockholm.se 08-50810576 Jobbnummer
9953401