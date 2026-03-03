Semestervikarie Skövde
Semestervikarier sökes till Dannebacken Service AB (1 juni - 31 augusti)
Vill du jobba i sommar och samtidigt få möjlighet till en fortsatt anställning?
Nu söker vi semestervikarier inom lokalvård till perioden 1 juni - 31 augusti, med goda möjligheter till förlängning och fast tjänst efter sommaren.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Du kommer att arbeta med professionell lokalvård hos våra kunder. Arbetet innebär daglig städning av exempelvis hemstäd, kontor, trapphus, och andra verksamhetslokaler. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och serviceinriktad
Har god arbetsmoral och kan arbeta självständigt
Talar och förstår svenska
Har B-körkort (meriterande/krav beroende på tjänst)
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Vi erbjuder:
Sommarjobb under perioden 1 juni - 31 augusti
Möjlighet till förlängning efter sommaren
Chans till fast tjänst för rätt person
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: louise.hiller@dannebacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semestervikarie lokalvård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dannebacken Service AB
(org.nr 556606-2252)
Kåsatorpsvägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773403