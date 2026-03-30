Semestervikarie Chaufför med B-körkort

Chefs Fresh AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-30


Som chaufför hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera en exceptionell god serviceupplevelse till våra kunder. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team. Vi ser gärna att Du kan börja omgående.
Du arbetar mellan 07:30-16:00 mån-fre med att leverera våra kunders beställningar runt om i Skåne. Lastbilen får framföras med b-körkort.
Vi kommer att utföra en bakgrundskontroll innan anställning
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att packa och leverera varor till våra kunder.
Vid behov kan man behöva hjälpa till i produktionen med att förbereda kunders beställningar.

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Har erfarenhet av att köra leveransbil
Har god lokalkännedom inom Skåne län
Är serviceinriktad och har ett öga för detaljer
Är självgående men även en lagspelare
Har goda kommunikationsförmågor i svenska språket gällande både tal och skrift
Har B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: ekonomi@chefsfresh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvik Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chefs Fresh AB (org.nr 559199-3240)
Knivgatan 11 (visa karta)
212 28  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Christel Sjögren
ekonomi@chefsfresh.se

Jobbnummer
9826032

