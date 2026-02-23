Semestervikariat som administratör till hemtjänst
2026-02-23
Om jobbet
Skapa hållbara vardagar med oss! Nu söker vi semesteradministratörer med inriktning planering till våra hemtjänstcentraler.
Semesterperioden pågår mellan juni och augusti och arbetstiden är vardagar dagtid. Vi kommer att prioritera kandidater som kan arbeta hela eller större delen av semesterperioden.
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen satsar vi på hemtjänsten och ser att våra medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas. Ditt uppdrag som administratör med inriktning planering är att säkerställa att vi hanterar de system och processer vi arbetar inom på bästa sätt. Du kommer att samarbeta med dina administratörskollegor, enhetschefer för verksamheten och omsorgspersonal. I arbetet är det du som skapar förutsättningar för en god planerad verksamhet med stöd av digitala planerings- och uppföljningssystem.
Din arbetsplats är förlagd ute på våra hemtjänstkontor. Du tillhör Enheten för Stöd och Planering (ESP), med flera kollegor som arbetar med liknande uppdrag och har en gemensam chef. Arbetsuppgifterna kan variera men i huvudsak innebär tjänsten följande:
• På delegering av chef ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva
• Personaladministration
• Beställning och inventering
• Med hjälp av våra IT-system planera omsorgspersonalens arbetsdagar utifrån omsorgstagarnas beviljade insatser
• Beställa vikarier
• Svara på inkommande samtal
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra omsorgstagare i deras vardag. Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt uppdrag och kunna känna en glädje och stolthet över det vi gör för dem vi är till för.
Om dig

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Goda datorvana
Meriterande:
• Utbildning inom administration, gärna med inriktning mot vård och omsorg.
• Erfarenhet av arbete som planerare inom hemtjänst.
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna hemtjänst.
• Erfarenhet av och/eller kunskap inom personalområdet exempelvis kring arbetsmiljö, bemanningsplanering och arbetstid.
• Erfarenhet av hemtjänstens verksamhetssystem (Time Care Planering, Treserva, och Wellfare). Vi erbjuder utbildning för de system du saknar erfarenhet av.
Personliga kompetenser:
Som administratör i hemtjänsten har du mycket kontakt med omsorgstagare, anhöriga och personal, där du visar respekt och hänsyn för dem du möter och skapar en god atmosfär i mötet.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. I svåra situationer har du förmåga att behålla lugnet. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. I din roll som administratör använder du tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
Att jobba i äldreomsorgen i sommar är inte bara ett bra sätt att tjäna pengar. Det är även en möjlighet att bli rikare på vänner och erfarenheter. Det kallar vi ett bra sommarjobb. Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Övrig information
Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Kontakt
Johan Jonsson, Enhetschef
johan.jonsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
031-3668305
