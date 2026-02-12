Sem vik Undersköterska, Vårdcentral Tisken, Falun
2026-02-12
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker en undersköterska för ett semestervikariat till Vårdcentral Tisken.
Vårdcentralen har ca 11 300 listade patienter och hos oss arbetar 50 trevliga och engagerade medarbetare med olika professioner; läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administratörer, chefer, samtalsterapeuter, psykologer, receptionist, rehabkoordinator och fysioterapeut. Du kommer att samarbeta med många av dem som undersköterska.
Vi anser att en god arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Vårt mål är att du ska trivas, känna arbetsglädje och kunna utvecklas på jobbet - då tror vi det blir som allra bäst.
Du hittar oss i centrala Falun och från vårdcentralen är det bara 5 minuters gångavstånd till tågstationen vilket gör det lätt att pendla med buss eller tåg.
I det dagliga arbetet som undersköterska på vårdcentral sker provtagning på lab, assistera på läkarmottagning/sjuksköterskemottagning samt bokning av provtagningstider utifrån inkommande samtal i vår TeleQ. På undersköterskemottagningen byter vi katetrar och utför enklare såromläggningar m.m.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande:
Erfarenhet av primärvård
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har god initiativförmåga samt planeringsförmåga. Du är flexibel och gillar att samarbeta med flera olika yrkeskategorier. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, där ett gott samarbete och ett gott bemötande av patienter samt personal ingår.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Intervjuer och tillsättning sker löpande.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
1:a linjens chef
Anna Wiklund 072-083 75 13
