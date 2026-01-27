Sektionschefer för ett starkare försvar
Försvarets Materielverk / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi växer och söker nu flera sektionschefer som vill vara med och utveckla en mer leveranskraftig och hållbar organisation inom arméområdet. Produktionen ökar snabbt och blir både större och mer komplex - vilket gör ditt ledarskap avgörande för att skapa engagemang, delaktighet och tydliga resultat. Som sektionschef får du leda och utveckla sektioner, påverka arbetssätt och medarbetares utveckling, och se idéer bli verklighet från planering till leverans. Här får du möjlighet att använda din kompetens där den gör verkligen skillnad samtidigt som du bidrar till verksamhetens kapacitet och långsiktiga styrka i en tid av historisk tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som sektionschef hos oss företräder du myndigheten i linje med vår vision, verksamhetsidé och våra mål. Du leder utvecklingen av sektionens verksamhet och har en nyckelroll i att forma framtidens arbete inom ditt ansvarsområde. Med ett helhetsperspektiv tar du ansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi och skapar struktur, riktning och framdrift i det dagliga arbetet.
I rollen kombinerar du långsiktig utveckling med ett nära och närvarande ledarskap. Du driver sektionens pågående och framtida uppdrag framåt och har samtidigt mandat att pröva nya arbetssätt och bidra till hållbara lösningar. Genom ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för att tillsammans nå gemensamma mål.
Du leder och utvecklar ett sin verksamhet där kompetens, samarbete och lärande står i centrum. Du säkerställer att rätt förutsättningar finns för att lyckas i uppdraget och arbetar aktivt med att stärka både individers och sektionens förmåga. I rollen samarbetar du nära kollegor och chefer, företräder ditt ansvarsområde både internt och externt samt bidrar aktivt och konstruktivt i ledningsgruppens arbete. Du stödjer överordnad chef och verksamhetsområdet genom god beredningskapacitet och ett tydligt helhetsperspektiv.
Tjänsterna är placerade i Stockholm. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig har en relevant akademisk examen alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att leda andra, vilket gör dig trygg i ditt chefskap och ledarskap. För tjänsten krävs vana att använda MS Office som en naturlig del i ditt arbete, samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare har haft personalansvar eller arbetat som projektledare. Du behöver inte ha vare sig erfarenhet inom materiel- eller tjänsteförsörjning till Försvarsmakten, kunskap om relevant materielsystem eller kunskap om Försvarsmaktens och FMV:s kund- och beställarrelationer samt de regelverk som styr verksamheten. Men om du har kunskap/erfarenhet av någon eller flera så är det en fördel.
Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper. Eftersom FMV eftersträvar jämställdhet, uppmuntras i synnerhet kvinnor att söka tjänsten.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chefer Therese Råvik och Jonas Waltari via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin (ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
) eller Annica Magnell (annica.magnell@fmv.se
) vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9706088