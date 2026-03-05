Sektionschef NOC
Försvarsmakten / Chefsjobb / Arboga Visa alla chefsjobb i Arboga
2026-03-05
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Sektionschef Nätdriftavdelningen
Nätdriftavdelningen ingår i FMTIS Driftenhet och ansvarar för driftövervakning och driftledning av Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur inom tele och IT.
Avdelningen bedriver verksamhet på flera orter och nu söker vi en sektionschef till Arboga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef för Nätdriftavdelningens sektion i Arboga är du första linjens chef och kommer
leda, utveckla samt följa upp verksamheten, med stöd från övriga chefskollegor och
ledningsgrupp. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens medarbetare. Eftersom
avdelningen är i ett växande skede, kommer du få möjligheten att se över arbetssätt, metoder
och kontinuitetsplaneringar.
Du kommer ansvara för:
• Fortsatt utveckling av din egna sektion.
• Samverkan internt inom Försvarsmakten och även externt med andra myndigheter.
• Personal och arbetsmiljö.
• Vara delaktig i budgetframtagandet för sektionen.
• Arbetstidsplanering, medarbetarsamtal och lönesättande samtal.
• Krigsförbandsplanering på egen nivå.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
• Aktuell och dokumenterad erfarenhet som chef med personalansvar eller annan ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• B-körkort
• Gymnasieutbildning med godkända betyg.Dina personliga egenskaper
• Du är en modern ledare, som är engagerad, coachande och motiverande.
• Du har ett strukturerat, planerande och tydligt arbetssätt.
• Du är positiv, utåtriktad, bra på att samarbeta samt innehar hög social kompetens.
• Du har lätt för att etablera samt bibehålla interna och externa kontakter.
• Du innehar förmågan att prioritera men också, förmågan att välja bort arbetsuppgifter.
• God förmåga att omsätta högre chefs vilja till praktisk handling.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbetsleda både militär och civil personal.
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens ledningssystem
• Erfarenhet av IT/Tele-relaterade arbetsuppgifter gärna från driftcentral eller roll i
driftledning.
• Arbetat med verksamhetsutveckling eller verksamhetsetablering.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har flertalet förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra träningsanläggningar eller där vi har
avtal.
• Bra balans mellan arbete och fritid, med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar per
år, beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• Träningskläder och bidrag för träningsskor.Övrig information
Tillsvidareanställning. Provanställning om 6 månader tillämpas för dig som för närvarande inte är
anställd inom Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande
säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer genomföras innan anställning.
Tjänsten innebär omkring 5-10 resdagar inklusive övernattning per år.
Det finns en begränsad möjlighet till distansarbete.
Tjänsten omfattar 40h arbetsvecka, 0730 - 1600, 30 min lunch.
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00
Rekryteringsprocessen
Inkom med din ansökan senast 2026-03-20.
Information om rekryteringsprocessen och befattningen kontakta: fmtis-drifte-natdrifta-rekrytering@mil.se
. Ange "Sektionschef" i ämnesraden.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9779377