Sektionschef inom neurologi
2026-03-09
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vid verksamhetsområdet Neuro bedriver vi högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet och ögonsjukdomar. Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta tillstånd som kroniska sjukdomar i nervsystemet och ögon. Vårt arbete utgår alltid från patientens behov med ett systematiskt arbetssätt.
Parallellt med den kliniska verksamheten bedriver vi en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet och näringslivet.
Vår vision är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området och ögonsjukdomar.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ta ledningen för en viktig utvecklingsresa inom neurologi- och strokevården. I rollen som sektionschef leder du det strategiska arbetet för att stärka tillgängligheten, förbättra arbetsmiljön och nå verksamhetens mål.
Du har ett övergripande medicinskt ledningsansvar för neurologisektionen och ansvarar för budget, personal och arbetsmiljö för sektionens läkare. En central del av uppdraget är att strukturera och schemalägga verksamheten med fokus på patienttillgänglighet och produktionsplanering.
Du förväntas ta en aktiv och drivande roll i kulturförändringsarbete på arbetsplatsen, där professionellt bemötande, ansvarstagande och samarbete är grundpelare. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar direkt till verksamhetschefen.
Du har ett tydligt intresse för ledarskap och är specialistläkare med kunskap i och gedigen erfarenhet av neurologiska sjukdomar. Du trivs med att arbeta mot konkreta mål och har förmåga att driva förändring i en komplex klinisk miljö. Du har god förståelse för vikten av tillgänglighet, vårdflöden och struktur i en mottagningsnära vardag. Tidigare förbättringsarbete eller ansvar för produktionsplanering är meriterande.
Din kompetens
Vi söker dig som är en närvarande, modig och strukturerad ledare. Du står stadigt även i utmanande situationer och är inte konflikträdd - du vågar ta tag i svåra frågor och följer upp beslut.
Du har en god kommunikativ förmåga, arbetar systematiskt och har lätt för att skapa delaktighet och engagemang i gruppen. Du är målmedveten, prioriterar utifrån både patienternas och verksamhetens behov och driver arbetet framåt med fokus på tillgänglighet och kvalitet.
Du har ett starkt engagemang för arbetsmiljö, hållbarhet och ansvarstagande, och bidrar aktivt till att bygga en professionell, respektfull och utvecklingsinriktad kultur på arbetsplatsen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, ledarskapspotential och förmåga att leda i förändring.
Vi erbjuder
Hos oss kombinerar du strategiskt ledarskap med operativt arbete. Chefsuppdraget kan i samråd med verksamhetschef flexibelt kombineras med klinisk tjänstgöring, där fördelningen anpassas efter verksamhetens behov och din arbetsbelastning.
Vi värdesätter ditt engagemang och ser vikten av att du kan balansera ledarskapet med att behålla din kliniska kompetens. Tillträde enligt överenskommelse.
From 1/1 2025 är tillsvidareanställning standard för chefer inom Region Uppsala. Provanställning kan komma att tillämpas. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet kommer ett tidsbegränsat förordnande om 3 år att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Ring Verksamhetschef Lisa Arvidsson 018-617 29 57
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit ska även bevis om disputation bifogas.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
