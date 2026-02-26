Sektionschef fysisk säkerhet vid Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Must interna säkerhetsavdelning inriktar, stödjer och hanterar säkerhetsfrågor inom bland annat personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informations- och it-säkerhet. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Du leder och utvecklar fysisk säkerhet med ansvar för planering, budget och kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att bygga struktur, utveckla arbetssätt och säkerställa kvalitet. Det ingår även att hantera komplexa säkerhetsfrågor och att balansera skydd, verksamhetsbehov och resursanvändning. Samtidigt förväntas du kunna hantera operativa frågeställningar och samverka med Must säkerhetschef och andra interna samt externa aktörer. Du omvärldsbevakar kring säkerhetsskydd och fysisk säkerhet nationellt och internationellt. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och har ett tydligt mandat att påverka Must fysiska säkerhet.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant, alternativt officersutbildning/ reservofficersutbildning (OF3/4) eller specialistofficersutbildning (OR-8) med genomförd HSOU, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledarbefattning med personal- och verksamhetsansvar, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete, exempelvis inom säkerhetsskydd, fysisk säkerhet eller skydd av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet
• God förståelse för styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbete i komplexa organisationer
• God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Goda it-kunskaper
• Arbetserfarenhet från Försvarsmakten, annan försvars- eller säkerhetsmyndighet eller från arbete i säkerhetsklassad verksamhet
• Ledarskapsutbildning eller annan relevant chefsutbildning
• Säkerhetsutbildning från Försvarsmakten, högskola eller yrkeshögskola alternativt för området relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av säkerhetsskyddslagstiftning, säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplanering
• Kunskap om riskhantering och skyddsåtgärder
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter eller säkerhetsorganisationerDina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, analytisk, omdömesgill och har hög integritet. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att fatta välgrundade beslut även under osäkerhet och i säkerhetskänsliga sammanhang. Du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du motiveras av att bygga upp och utveckla verksamhet över tid och ser värdet av att kombinera strategiskt tänkande med praktisk genomförbarhet, och tar ansvar för både resultat och människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vår verksamhet är omfattande och utvecklingsmöjligheterna är goda.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Sektionschef fysisk säkerhet" i ämnesraden.
Fackliga företrädare: fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Urval kan ske löpande. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
