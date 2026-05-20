Sektionschef fysisk säkerhet vid Must
2026-05-20
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Must interna säkerhetsavdelning inriktar, stödjer och hanterar Must verksamhet med säkerhetsfrågor inom bland annat personalsäkerhet, fysisk säkerhet, signalskydd och informations- och IT-säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leder och utvecklar sektionen inom fysisk säkerhet med ansvar för verksamhet, personal, budget och kompetensförsörjning
Bygger strukturer, utvecklar arbetssätt samt säkerställer kvalitet, uppföljning och kontinuerlig utveckling
Hanterar strategiska och operativa säkerhetsfrågor, inklusive komplexa ärenden, förändrade hotbilder och fördjupade analyser
Samverkar med Must säkerhetschef, interna funktioner och externa aktörer samt bedriver aktiv omvärldsbevakning inom säkerhetsskydd och fysisk säkerhet
Deltar i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till strategiska vägval, prioriteringar och utvecklingen av Musts fysiska säkerhet Publiceringsdatum2026-05-20Kvalifikationer
Akademisk utbildning alternativt officersutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledarbefattning med personal- och verksamhetsansvar
Flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete, exempelvis inom säkerhetsskydd, fysisk säkerhet eller skydd av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet
God erfarenhet av styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbete
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Arbetserfarenhet från Försvarsmakten, annan försvars- eller säkerhetsmyndighet eller från arbete i säkerhetsklassad verksamhet
Ledarskapsutbildning eller annan relevant chefsutbildning
Säkerhetsutbildning från Försvarsmakten, högskola eller yrkeshögskola alternativt för området relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av säkerhetsskyddslagstiftning, säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplanering
Kunskap om riskhantering och skyddsåtgärder
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter eller säkerhetsorganisationer Dina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, analytisk, omdömesgill och har hög integritet. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att fatta välgrundade beslut även under osäkerhet och i säkerhetskänsliga sammanhang. Du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du motiveras av att bygga upp och utveckla verksamhet över tid och ser värdet av att kombinera strategiskt tänkande med praktisk genomförbarhet, och tar ansvar för både resultat och människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Sektionschef fysisk säkerhet" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-06-10. Urval kan ske löpande. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR. En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2022.pdf.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
