Sektionschef - Test Equipment Hardware
Saab AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-12-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Product Unit (PU) Avionics befinner sig på en spännande tillväxtresa och behöver förstärkas med ytterligare en chef till avdelningen Systems Engineering. Avionics har en lång erfarenhet av expertis inom säker, hållbar och effektiv flygning, och har ett brett produktutbud som täcker in både civila- och militära plattformar. Enkelt uttryckt, utan oss flyger det inte!
Din roll
I den här rollen kommer du ha ansvar för sektionen Test Equipment Hardware genom att leda, utveckla och följa upp arbetet med att utveckla hårdvaran som används för att testa och verifiera våra avionikprodukter. Du ansvarar, leder och fördelar arbetet för sektionens medarbetare, som består av konstruktionsingenjörer, beredare samt en serviceverkstad som genomför prototypbyggen och byggen av testutrustning.
Du rapporterar till Head of Systems Engineering och kommer att vara delaktig i System Engineerings ledningsgrupp. Sektionen genomgår en förändring i arbetssätt och du kommer därför få möjlighet att forma och förbättra sättet vi arbetar på, i nära samarbete med din chef. Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Vi söker dig som är en stabil och närvarande ledare som inger trygghet, finns nära teamet i vardagen och skapar en miljö där människor kan växa. Du är lyhörd och inkluderande, men också tydlig i dina beslut och trygg i att styra när situationen kräver det.
För att trivas i rollen tror vi att du tycker om att bygga teamkänsla, skapa trygghet och arbeta långsiktigt med både gruppens och individernas utveckling. Du behöver ha god kommunikativ förmåga på alla nivåer i organisationen och erfarenhet av att driva förändringsarbete.
En teknisk högskoleutbildning är meriterande, men relevant arbetslivserfarenhet kan väga lika tungt. Det vi däremot ser som nödvändigt är att du har tidigare erfarenhet av en ledande roll med personalansvar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9648197