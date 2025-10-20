Security Analyst/Specialist
2025-10-20
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges mest kritiska IT-miljöer?
Vi söker en Sakkunnig Analysplattform Logg som vill bidra till att optimera användningen av vår kunds SIEM-plattform och säkerställa att den används effektivt och strategiskt.
Om rollen
I rollen blir du den centrala länken mellan teknik, verksamhet och plattformsleverantörer. Du ansvarar för att plattformen förvaltas, utvecklas och nyttjas på bästa sätt - både tekniskt och verksamhetsmässigt. Du ger rådgivning, driver förbättringsinitiativ och bidrar till långsiktig utveckling och säkerhet i en samhällsviktig miljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av analysplattformar och SIEM-verktyg
Förstår teknisk design, infrastruktur och systemintegration
Trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhet och säkerhet
Är analytisk, självgående och lösningsorienterad
Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsklassade miljöer
Kunskap om kravuppfyllnad och efterlevnad
Certifiering som CISM och/eller CISA
Erfarenhet av risk- och incidenthantering samt driftövervakning (IDS/IPS)
Befattningen omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning och kräver godkänd säkerhetsprövning.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb.
NXT Interim Göteborg AB
NXT Interim Göteborg
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se
